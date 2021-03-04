Эксперты: Пора перестать искать сильные стороны нашей «модели развития» там, где их нет, пока нашу талантливую молодежь не растащили













Тезис звучит так:





пишет zautra.by. В декабре этот показатель составлял 11.5% (общий уровень безработицы — 6.2%). Поэтому давайте мы будем ценить то, что имеем, и не бросаться ненужными фразами, что это пережиток советской системы, что это надо отменить и подобное» «Наши оппоненты ругают нас за якобы принудительную систему распределения… Не каждое государство сегодня, даже высокоразвитая страна, может предоставить первое рабочее место выпускнику… Та же Польша имеет сегодня очень высокий процент безработицы, в первую очередь среди молодежи,zautra.by. В декабре этот показатель составлял 11.5% (общий уровень безработицы — 6.2%). Поэтому давайте мы будем ценить то, что имеем, и не бросаться ненужными фразами, что это пережиток советской системы, что это надо отменить и подобное»









Во-первых, кто такие «оппоненты», которые ругают правительство за систему распределения?





Краткая социологическая справка: в 2009 г. 53.2% респондентов национального опроса населения соглашались с тезисом «лучше распределять выпускников принудительно, но не оставлять их нетрудоустроенными», а в 2018 г. таких было всего 20.8%. Не то чтобы 80% общества ругали правительство за обязательное распределение, но они точно не поддерживают такую систему.





Во-вторых, надо разобраться со словом «якобы»





Можно ли отказаться от распределения, задаются вопросом авторы телеграм-канала KEF.





Да, но тогда ты обязан заплатить за образование. Нет возможности заплатить – распределяйся, «куда Родина пошлет». А раз так, то надо признать, что либо распределение у нас является принудительным, либо высшее образование у нас платное.





Идем дальше: можно ли распределиться туда, куда хочется? Как правило, можно: вероятно, большинство студентов распределяются именно так – просто приносят в вуз заявку от своего работодателя. Но эту работу они находят сами – и тогда надо признать, что государство не предоставляет первое рабочее место каждому выпускнику.





В-третьих, Польша – это не самый удачный пример для иллюстрации преимуществ нашего рынка труда





Если брать сопоставимые данные (уровень фактической безработицы), то ситуация в Польше примерно такая же, как у нас. Уровень безработицы в 4 кв. 2020 г. там составлял 3.1% экономически активного населения (у нас – 4.1%), а молодежной (15–24 года) – 12.8% (у нас – 10.3%).





А если отличия минимальны, то, выходит, обязательное распределение не решает проблем нашей молодежи с трудоустройством.





Но в доклад к вице-премьеру попали другие цифры – зарегистрированная безработица. В Польше ее уровень составлял в конце 2020 г. 6.2%, а у нас – 0.2% от экономически активного населения. И молодежная безработица у них 11.5%, а у нас отсутствует (зарегистрировано 747 безработных в возрасте 16–24 года). Выглядит как достижение – но так происходит потому, что наше пособие по безработице похоже на насмешку, а в Польше оно высокое, и, чтобы его получить, на бирже регистрируются даже те, кто не особо стремится найти работу (а значит, не является безработным по определению).





Система обязательного распределения существует, чтобы снизить остроту проблемы обеспеченности кадрами территорий с непривлекательным рынком труда





Зачем государству искать стимулы для молодых специалистов, чтобы они ехали работать в районные больницы? Надо просто заставить их туда поехать! Вдруг кто-то осядет? А если нет, то хоть 2 года поработает. Вот, собственно, и все достояние. Назовем вещи своими именами: это именно пережиток советской системы, который надо отменить.





На чем действительно можно было бы делать акцент





На трудовых гарантиям молодым специалистам – это «подъемные» (единовременная выплата при трудоустройстве) и невозможность уволить такого специалиста ранее 2 лет с момента трудоустройства. В условиях практически полного отсутствия бессрочных трудовых договоров гарантированный контракт на 2 года можно рассматривать как пример важной трудовой гарантии. Но только если заменить обязательное распределение добровольным трудоустройством на предлагаемые работодателями вакансии. Создайте общедоступную базу вакансий с удобным интерфейсом, сделайте мобильное приложение – пусть пользуются все желающие. Запустите программы обучения студентов старших курсов совместно с потенциальными нанимателями. Продумайте систему стимулов для работодателей, которые нанимают молодых специалистов. Продумайте систему стимулов для молодых специалистов, чтобы сделать работу в «глубинке» привлекательной. Как стране, «не имеющей больших природных запасов углеводородов», нам пора перестать искать сильные стороны нашей «модели развития» там, где их нет, пока нашу талантливую молодежь не растащили те страны, в которых есть зарегистрированная безработица, но куда так упорно уезжают белорусы.