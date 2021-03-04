



Фото: Алексей Сухачев (facebook.com dbr.gov.ua)





Об этом он сказал в ходе отчета о работе ведомства.

пишет rbc.ua, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак. Сухачев таким образом ответил на вопрос народного депутата Гео Лероса,rbc.ua, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель офиса президента





"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали... Следствие продолжается, и в ближайшее время мы дадим результат", - подчеркнул и.о. директора бюро.





Напомним, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссией по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года. Однако до сих пор эта ВСК не создана.





Как писало РБК-Украина, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".





Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что это была спецоперация, но не украинская.