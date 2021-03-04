Источник материала: Хартия'97

Медики назвали два фрукта и три овоща, способные максимально продлить жизнь 4.03.2021, 9:59

Исследователи из Гарвардской школы поделились необычными выводами о долголетии человека.

Употребление строго определенного количества фруктов и овощей ежедневно позволит прожить максимально долго. К такому выводу пришли ученые из США, пишет healthinfo.ua .

Исследователи из Гарвардской школы здравоохранения доказали, что потребление двух порций фруктов и трех порций овощей ежедневно связано с более низким уровнем смертности и максимальной продолжительностью жизни. А если увеличить количество фруктов и овощей в рационе, то это не приведет к каким-то дополнительным преимуществам. Так что ученые США рассчитали оптимальную дозировку полезнейших для нашего здоровья продуктов питания, которые позволяют предотвращать серьезные хронические заболевания.

Но далеко не все фрукты и овощи одинаково полезны в этом плане. В частности, особое внимание нужно уделять зелёным листовым овощам, включая шпинат, разные виды капусты и салат. Полезны овощи с бета-каротином и цитрусовые, а также ягоды. При этом овощи с высоким содержанием крахмала вроде картофеля, кукурузы и гороха, а также фруктовые соки не снижали в ходе исследования риск смерти или хронических заболеваний. Сегодня Американская кардиологическая ассоциация рекомендует 4 порции фруктов и 5 порций овощей в день.

Для проведения исследований ученые из Гарварда наблюдали более чем за 100 000 взрослых женщин и мужчин. Период наблюдения составил 30 лет с 1984 по 2014 годы. Все добровольцы проходили через анкеты, в которых рассказывали о частоте приёма пищи и ее составе. Анкетирование проводилось каждые два-четыре года.

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