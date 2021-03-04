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Bloomberg: Трамп собирается участвовать в выборах 2024 года без Пенса
Источник материала: Хартия'97
Bloomberg: Трамп собирается участвовать в выборах 2024 года без Пенса
Cоветники экс-президента США предлагают ему, чтобы потенциальный вице-президент был темнокожим или женщиной.
Бывший президент США Дональд Трамп выберет другую кандидатуру на роль вице-президента, если примет участие в выборах 2024 года.
Об этом сообщает
Источники издания отмечают, что Дональд Трамп в личных беседах с другими представителями Республиканской партии заявил, что хочет иметь рядом тех, кто до конца поддерживал его.
Также источник в партии отметил, что советники Трампа предлагают ему, чтобы потенциальный вице-президент был темнокожим или женщиной.
Информацию о том, что кандидатура Пенса точно не будет рассматриваться подтвердили три источника среди республиканцев.
18 февраля Трамп заявлял, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году.
В то же время, на конференции республиканцев 28 февраля Трамп заявил, что сможет одержать победу на выборах «в третий раз». Он повторил убеждение, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.
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Cоветники экс-президента США предлагают ему, чтобы потенциальный вице-президент был темнокожим или женщиной.
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