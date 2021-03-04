Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Трамп собирается участвовать в выборах 2024 года без Пенса 2 4.03.2021, 9:56

Дональд Трамп

ФОТО: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Cоветники экс-президента США предлагают ему, чтобы потенциальный вице-президент был темнокожим или женщиной.

Бывший президент США Дональд Трамп выберет другую кандидатуру на роль вице-президента, если примет участие в выборах 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg .

Источники издания отмечают, что Дональд Трамп в личных беседах с другими представителями Республиканской партии заявил, что хочет иметь рядом тех, кто до конца поддерживал его.

Также источник в партии отметил, что советники Трампа предлагают ему, чтобы потенциальный вице-президент был темнокожим или женщиной.

Информацию о том, что кандидатура Пенса точно не будет рассматриваться подтвердили три источника среди республиканцев.

18 февраля Трамп заявлял, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году.

В то же время, на конференции республиканцев 28 февраля Трамп заявил, что сможет одержать победу на выборах «в третий раз». Он повторил убеждение, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

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