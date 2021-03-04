Источник материала: Хартия'97

Россия нанесла мощный удар по одному из бизнесов Таракана 3 4.03.2021, 9:42

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Между Москвой и Минском разгорается «цветочная война».

В России в преддверии 8 Марта забили тревогу о росте цен на цветы из-за задержек фур на таможне вблизи белорусско-российской границы. В ФТС России уверили, что проблем нет, а нагоняют панику любители «серых схем». Большая часть продукции, которая вызывает вопросы у российских таможенников, следует из Беларуси, пишет tut.by .

Как страна, где собственное производство цветов небольшое, стала крупным цветочным хабом?

Что говорит статистика?

По данным Национального статистического комитета Беларуси, по итогам 2020 года в страну было поставлено 924 млн штук срезанных цветов и бутонов на сумму свыше 294,7 млн долларов. По сравнению с 2019 годом это на 3,8% больше в количественном выражении и на 8,2% меньше в деньгах.

Крупнейший поставщик цветов на белорусский рынок — Эквадор. Из этой латиноамериканской страны поступило около половины продукции. На втором месте находятся Нидерланды, за ними следуют Кения и Колумбия. Самые популярные цветы — розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи.

В минувшем году Беларусь экспортировала 891,9 млн штук цветов на 106 млн долларов. Почти вся продукция ушла в Россию. Интересно, что российская Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) говорит о поставке более 1 млрд штук белорусских цветов. Согласно таким расчетам, каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.

По данным Белстата, еще пять лет назад объем импорта срезанных цветов в Беларусь не превышал 20 млн долларов. При этом экспорт цветов из Беларуси в Россию составлял 1,5 млн долларов.

Резкое увеличение поставок цветов как в Беларусь, так из нее в Россию начинается с 2016 года. По времени это совпало с тем, как Россия ввела ограничительные меры на импорт цветов из Нидерландов, а затем из Турции.

Почему Беларусь продает цветы дешевле, чем покупает?

Как видно из официальной статистики, Беларусь покупает и продает практически один и тот же объем цветов. При этом цена покупки выше выручки от продажи на 190 млн долларов. Можно было бы предположить, что это разная продукция, но объем производства цветов в Беларуси на порядок ниже, да и большая часть из них реализуется внутри страны.





Оказывается, нюанс кроется в статистике и налоговом законодательстве.

Если цветы напрямую завозить в Беларусь, то надо заплатить таможенную пошлину 5%, НДС, налог на прибыль и налог на дивиденды. Реэкспортеры могут платить только пошлину.

— Поставки идут через белорусские компании, освобожденные правительством Беларуси от уплаты НДС — так называемых таможенных транзитеров: они платят только 5% таможенной пошлины, которая и так самая низкая в мире, например, в ЕС — 8,5%, в Китае — 10%, — пояснил предправления НАЦ Алексей Антипов.

В Государственном таможенном комитете Беларуси отметили, что при ввозе цветочной продукции всеми государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) применяется единый таможенный тариф. Цветы, выпущенные в свободное обращение в одной стране ЕАЭС, не подлежат таможенному оформлению в другой стране евразийского союза. Льготы по уплате таможенных сборов законодательством Беларуси при реэкспорте цветочной продукции также не предусмотрены.

На фоне пандемии рухнули цены на голландской цветочной бирже. Появился демпинг. Белорусские реэкспортеры, используя свои преференции, предлагают России цены ниже рыночных, а потом часть этих цветов обратно попадает в Беларусь для продажи. Зачастую это происходит нелегально. По оценкам naviny. online, серый рынок в Беларуси может достигать 30−50% от общего объема продаж.

Белорусские и российские компании говорят о многомиллионных потерях бюджетов обеих стран от такого бизнеса. Так, по данным НАЦ, из-за белорусского реэкспорта российский бюджет ежегодно теряет как минимум около 80 млн долларов.

Кто продает цветы в Россию?

Основными покупателями цветов в России выступают малые предприятия или индивидуальные предприниматели, не платящие НДС. Корреспондент российского «Проекта» под видом покупателя позвонил в крупнейшие оптовые компании: операторы компаний «Семь цветов», «Флорексим», «Еврофлор», «Цветы от Мачелюка» признались, что привозят свой товар через Беларусь и других вариантов сейчас нет. На Рижском рынке, главном цветочном рынке Москвы, занимаются мелким оптом: среди покупателей в основном перекупщики, которые продают цветы в спальных районах. Корреспондент «Проекта» опросил продавцов на Рижском, и несколько из них тоже признались, что товар приезжает из Беларуси, но не знали, как именно он проходит границу.



Рижский рынок в Москве. Фото: Проект

Сотрудница одной из крупнейших транспортных компаний, которая перевозит срезанные цветы для российских оптовиков, рассказала, что компания получает их через белорусские «Белтаможсервис» и «Глобалкастом»: «Эту схему никто не изменит, а напрямую из Эквадора привезти стоит в три раза дороже».

На сайте Мингорисполкома крупнейшими поставщиками цветов в Беларусь указаны компании «Логекс», «Глобалкастом» и «Газ Венчуре».

Группу компаний «Глобалкастом» источники на рынке связывают с управлением делами Лукашенко. «Логекс» учредил «Спамаш» Александра Шакутина.

Компания «Газ Венчуре» была связана с логистическим оператором «Бремино групп», которым на паритетной основе владеют бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. Сейчас страница с этой информацией удалена. В 2018 году учредители «Бремино групп» заявили, что планируют создать цветочную биржу на базе своего мультимодального комплекса в Болбасово. Александр Лукашенко поддержал такие начинания.

В «Логексе» и «Глобалкастом» заявили, что не занимаются цветочным бизнесом. Получить комментарий в «Газ Венчуре» и «Белтаможсервисе» не удалось.

Участники рынка говорят, что деятельность вышеназванных компаний одними цветами не ограничивается. Об этом свидетельствуют и данные на сайте Мингорисполкома.

— Компании занимаются таможенной очисткой многих товаров, следующих транзитом в Россию из ЕС, Турции и Китая, в том числе овощей и фруктов. При этом «Белтаможсервис» является бесспорным лидером в этом направлении. Поскольку компания является не только логистическим оператором, имеет свои складские помещения, оказывает услуги таможенного оформления, но и занимается торговлей. Госоператор выстраивает партнерские отношения с частниками, — поясняют собеседники tut.by.

Из-за чего в России разгорелся сыр-бор?

В феврале Федеральная таможенная служба РФ начала масштабные проверки фур с цветами, которые ввозят в Россию из Беларуси. Ряд российских поставщиков и продавцов цветов забили тревогу, поскольку в период самого высокого спроса на границе с Беларусью застряло много фур со скоропортящимся товаром. Из-за этого якобы возник дефицит, который грозит резким ростом цен на цветы в преддверии праздников.

ФТС заверила, что никакого дефицита нет, страхи тиражируют «интересанты „серых схем“ по ввозу цветов», а добросовестные импортеры трудностей не испытывают. Задержки фур на границе с Беларусью таможенники объяснили ловлей нарушителей.

При этом россияне не чураются не только задерживать фуры на границе, но и уничтожать цветы. Так, 18 февраля инспекторы Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в трех партиях роз в количестве 1100 штук происхождения Эквадора, Кении и Колумбии. Они следовали из Беларуси и были обнаружены на смоленском складе компании «Альфа Транс Терминал», которую создали бывшие силовики.



Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Представитель одной из транспортно-логистических компаний Беларуси считает, что проблемы на российской таможне связаны с активизацией разных групп влияния на цветочном рынке.

— Поставки «белорусских цветов» многим не дают покоя на российском рынке. Это и производители, и импортеры, и оптовики, и ритейлеры. Поэтому задержание скоропорта на границе хотя бы на несколько дней — это, по сути, причинение ущерба бизнесу. Розы если выживают, то становятся золотыми в буквальном смысле слова, — сказал TUT.BY участник рынка.

Российские производители цветов уже неоднократно просили правительство РФ ограничить импорт цветов.

— Я так понимаю, что российская таможня хочет вернуть себе этот рынок, чтобы таможилось все в России. И, соответственно, налоги поступали в бюджет российский, а не белорусский. Вместо того чтобы привлечь тех же клиентов какими-то льготами, как это сделали белорусы в свое время, предоставив скидку, быстрое оформление машины и все остальное, наши, получается, просто в стойло загнали, — сказал Business FM директор российской оптовой компании Arcus Flowers Игорь Россамахин.





В последнее время российские импортеры были вынуждены пересмотреть логистику, переоформить документы и везти продукцию в Россию, минуя Беларусь. Так, например, часть цветов поставляется через страны Балтии.

Ехать из Литвы в Россию через Беларусь бывает чревато. Белорусские таможенники периодически сообщают о пресечении незаконного ввоза цветов в ЕАЭС. У литовских и российских перевозчиков выявлялось цветочной продукции больше, чем было заявлено в представленных к таможенному контролю документах.

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