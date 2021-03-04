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Уволился декан ФМО БГУ Виктор Шадурский, он возглавлял факультет 12 лет

04.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский, который возглавлял факультет 12 лет, уволился из университета.

Об увольнении декана факультета международных отношений БГУ сообщило несколько Telegram-каналов. Информацию подтвердили в университете.

"Написал заявление по собственному желанию. О причинах ухода можете спросить у Виктора Геннадьевича. Университет благодарен и признателен за его многолетнюю работу", - отметили в пресс-службе БГУ.

На сайте БГУ информация о бывшем декане факультета еще не удалена.

Виктор Шадурский – доктор исторических наук, возглавлял ФМО с 2008 года. Сфера его научных интересов включает актуальные проблемы внешней политики Беларуси, ее отношения с европейскими государствами. Шадурский является автором многочисленных научных публикаций.

В ноябре 2014 года был награжден медалью имени Ф. Скорины "за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в достижении высоких творческих показателей в системе образования".

 
Теги: Минск
 
 
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В университете подтвердили информацию об увольнении декана, которую вчера распространили сразу несколько Telegram-каналов.
 
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