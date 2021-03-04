Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший бойфренд ведущей Ольги Бузовой переживает из-за расставания с возлюбленной: блогер Давид Манукян надеется на встречу и разговор по душам.

Громкое расставание знаменитостей произошло в январе, но до сих пор оно не дает покоя публике и самим героям любовной драмы. И если Бузова практически отплакала свое и перестала упоминать имя "предателя", то Дава только входит в роль страдальца.

Экс-бойфренд Бузовой неожиданно признался, что ему нужно поговорить с "поющей ведущей" и дал понять, что ждет ее сигнала для встречи.

Судя по всему, Манукяна мучает недосказанность, которая осталась между ними.

"Вроде все просто, но не просто. Вроде нужно бы и высказаться, а вроде нельзя. На душе столько всего. Надеюсь, что когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно", - разоткровенничался блогер в Instagram.

Послание блогера некоторые фанаты расценили как попытку надавить на жалость и выпросить свидание со звездой "Дома-2". Напомним, что до этого Манукян отказался "топить" Бузову и объединяться с экс-супругом Дмитрием Тарасовым .

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