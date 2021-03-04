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Экс-возлюбленный Бузовой выпрашивает встречу с "поющей ведущей"
04.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывший бойфренд ведущей Ольги Бузовой переживает из-за расставания с возлюбленной: блогер Давид Манукян надеется на встречу и разговор по душам.
Громкое расставание знаменитостей произошло в январе, но до сих пор оно не дает покоя публике и самим героям любовной драмы. И если Бузова практически отплакала свое и перестала упоминать имя "предателя", то Дава только входит в роль страдальца.
Экс-бойфренд Бузовой неожиданно признался, что ему нужно поговорить с "поющей ведущей" и дал понять, что ждет ее сигнала для встречи.
Судя по всему, Манукяна мучает недосказанность, которая осталась между ними.
"Вроде все просто, но не просто. Вроде нужно бы и высказаться, а вроде нельзя. На душе столько всего. Надеюсь, что когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно", - разоткровенничался блогер в Instagram.
Послание блогера некоторые фанаты расценили как попытку надавить на жалость и выпросить свидание со звездой "Дома-2". Напомним, что до этого Манукян отказался "топить" Бузову и
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На своей странице в соцсетях блогер намекнул, что не может оставить прошлое и хочет поговорить по душам с бывшей девушкой.
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