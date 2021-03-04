ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-возлюбленный Бузовой выпрашивает встречу с "поющей ведущей"

04.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший бойфренд ведущей Ольги Бузовой переживает из-за расставания с возлюбленной: блогер Давид Манукян надеется на встречу и разговор по душам.

© Photo : Instagram / Давид Манукян
СМИ: экс-бойфренд Бузовой лег в клинику ради липосакции

Громкое расставание знаменитостей произошло в январе, но до сих пор оно не дает покоя публике и самим героям любовной драмы. И если Бузова практически отплакала свое и перестала упоминать имя "предателя", то Дава только входит в роль страдальца.

Экс-бойфренд Бузовой неожиданно признался, что ему нужно поговорить с "поющей ведущей" и дал понять, что ждет ее сигнала для встречи.

Судя по всему, Манукяна мучает недосказанность, которая осталась между ними.

"Вроде все просто, но не просто. Вроде нужно бы и высказаться, а вроде нельзя. На душе столько всего. Надеюсь, что когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно", - разоткровенничался блогер в Instagram.

Послание блогера некоторые фанаты расценили как попытку надавить на жалость и выпросить свидание со звездой "Дома-2". Напомним, что до этого Манукян отказался "топить" Бузову и объединяться с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На своей странице в соцсетях блогер намекнул, что не может оставить прошлое и хочет поговорить по душам с бывшей девушкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Джанлуиджи Буффон: я могу закончить и в ближайшие четыре месяца. Максимум — июнь 2023 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by