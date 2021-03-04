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В Лиде грейдер приехал выровнять дорогу по заявке, но… провалился сам
Источник материала: БT
Случай произошел в районе частной застройки у деревни Чеховцы на окраине города. Доставать дорожную технику пришлось трактором Амкодор. Кстати, после успешной операции по спасению, водитель грейдера продолжил свою работу.
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Случай произошел в районе частной застройки у деревни Чеховцы на окраине города. Доставать дорожную технику пришлось трактором Амкодор. Кстати, после успешной...
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