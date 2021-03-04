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На МКАД на час ограничат движение из-за следственного эксперимента

04.03.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сегодня сообщил о том, что в Минске будет ограничено движение на 24-м километре внутреннего кольца МКАД. Ориентировочно это участок в районе улицы Ландера, после съезда на улицу Казинца при движении в направлении проспекта Дзержинского.

«Сегодня, 4 марта, с 11:00 до 12:00 на 24-м километре внутреннего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги, — сообщает СК. — В указанный период времени будет частично ограничено движение на данном участке в направлении улицы Наполеона Орды».

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

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Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет сегодня сообщил о том, что в Минске будет ограничено движение на 24-м километре внутреннего кольца МКАД. Ориентировочно это участок в районе...
 
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