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Доллар растет, евро упал почти на копейку
Источник материала: Onliner
После вчерашнего солидного роста российский рубль теряет больше копейки, евро тоже пошел вниз — и не совсем по-детски. Картина с участием американской валюты сегодня называется «Стабильность».
На старте торгов доллар набрал символические 0,02 копейки и торгуется по 2,6075 рубля.
Евро упал на 0,94 копейки. Он торгуется на уровне 3,1435 белорусского.
Российская сотня подешевела на 1,33 копейки. В начале торгов стоила 3,532 белорусского рубля.
В
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После вчерашнего солидного роста российский рубль теряет больше копейки, евро тоже пошел вниз — и не совсем по-детски. Картина с участием американской валюты...
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