ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар растет, евро упал почти на копейку

04.03.2021 10:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

После вчерашнего солидного роста российский рубль теряет больше копейки, евро тоже пошел вниз — и не совсем по-детски. Картина с участием американской валюты сегодня называется «Стабильность».

На старте торгов доллар набрал символические 0,02 копейки и торгуется по 2,6075 рубля.

Евро упал на 0,94 копейки. Он торгуется на уровне 3,1435 белорусского.

Российская сотня подешевела на 1,33 копейки. В начале торгов стоила 3,532 белорусского рубля.

В среду американская валюта ушла в минус на 1,61 копейки и стоила 2,6073 рубля. Евро прибавил 0,14 копейки — торговался на уровне 3,1529 белорусского. Сотня российских рублей подорожала на 2,92 копейки. Ее покупали и продавали по 3,5453.


Кошелек Minsker West Superslim (коричневый)
1 отзыв
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 115×90 мм
70,00 р.
1 предложение
Кошелек Minsker East (марсала)
аудитория женская, материал: натуральная кожа, 120×95 мм
87,00 р.
1 предложение
Портмоне с автодокументами Minsker Uppertown (марсала)
аудитория женская, материал: натуральная кожа, 135×95 мм
55,00 р.
1 предложение

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После вчерашнего солидного роста российский рубль теряет больше копейки, евро тоже пошел вниз — и не совсем по-детски. Картина с участием американской валюты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завотделом социологии НАН Николай Щекин заверил, что большинство белорусов благодарны силовикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by