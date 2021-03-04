Доллар растет, евро упал почти на копейку

Источник материала: Onliner

После вчерашнего солидного роста российский рубль теряет больше копейки, евро тоже пошел вниз — и не совсем по-детски. Картина с участием американской валюты сегодня называется «Стабильность».

На старте торгов доллар набрал символические 0,02 копейки и торгуется по 2,6075 рубля.

Евро упал на 0,94 копейки. Он торгуется на уровне 3,1435 белорусского.

Российская сотня подешевела на 1,33 копейки. В начале торгов стоила 3,532 белорусского рубля.

В среду американская валюта ушла в минус на 1,61 копейки и стоила 2,6073 рубля. Евро прибавил 0,14 копейки — торговался на уровне 3,1529 белорусского. Сотня российских рублей подорожала на 2,92 копейки. Ее покупали и продавали по 3,5453.