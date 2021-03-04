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В Бресте таксист вылетел с дороги и пробил забор жилого дома

04.03.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вряд ли жильцы этого дома ждали приезда такси, но примерно в полночь оно в буквальном смысле вломилось на участок, пробив забор. В результате этого дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, а вот и забор, и автомобиль теперь придется восстанавливать.

Обстоятельства аварии сообщили в ГАИ Брестской области.

— Третьего марта в 23:50 на улице Пионерской в Бресте водитель такси совершил наезд на заборное ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции. — По предварительной информации, двигаясь по улице Пионерской в направлении улицы Киевской (на вызов), 36-летний брестчанин на автомобиле Toyota не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на правый тротуар и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома.

В Бресте таксист вылетел с дороги и пробил забор жилого дома

В результате происшествия автомобиль и забор повреждены, пострадавших нет.

Как сообщили в ГАИ, за нарушение ПДД, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, водитель Toyota уже привлечен к административной ответственности.

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Теги: Брест
 
 
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Вряд ли жильцы этого дома ждали приезда такси, но примерно в полночь оно в буквальном смысле вломилось на участок, пробив забор. В результате этого...
 
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