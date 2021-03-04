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Nintendo готовится к анонсу новой консоли Switch с OLED-экраном

04.03.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2021 году Nintendo планирует представить новое поколение своей чрезвычайно успешной консоли Switch. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. У обновленного устройства вырастет аппаратная мощность и появится более продвинутый дисплей.

В качестве экрана будет выступать 7-дюймовая OLED-матрица с HD-разрешением. Габариты консоли, скорее всего, останутся прежними, а дисплей удалось увеличить за счет более тонких рамок. Новый процессор позволит запускать игры на телевизоре в разрешении 4K.

Кроме того, благодаря OLED-дисплею новая Nintendo Switch, скорее всего, будет не так активно расходовать заряд аккумулятора. Точная дата презентации, а также предполагаемая стоимость новинки пока неизвестны.

Игровая приставка Nintendo Switch (с серыми Joy-Con)
28 отзывов
32 ГБ, экран 6.2", разрешение игр - Full HD (1080p)
860 р.
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В 2021 году Nintendo планирует представить новое поколение своей чрезвычайно успешной консоли Switch. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. У...
 
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