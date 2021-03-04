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Nintendo готовится к анонсу новой консоли Switch с OLED-экраном
Источник материала: Onliner
В 2021 году Nintendo планирует представить новое поколение своей чрезвычайно успешной консоли Switch. Об этом
В качестве экрана будет выступать 7-дюймовая OLED-матрица с HD-разрешением. Габариты консоли, скорее всего, останутся прежними, а дисплей удалось увеличить за счет более тонких рамок. Новый процессор позволит запускать игры на телевизоре в разрешении 4K.
Кроме того, благодаря OLED-дисплею новая Nintendo Switch, скорее всего, будет не так активно расходовать заряд аккумулятора. Точная дата презентации, а также предполагаемая стоимость новинки пока неизвестны.
32 ГБ, экран 6.2", разрешение игр - Full HD (1080p)
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В 2021 году Nintendo планирует представить новое поколение своей чрезвычайно успешной консоли Switch. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. У...
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