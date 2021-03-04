Nintendo готовится к анонсу новой консоли Switch с OLED-экраном

Источник материала: Onliner

В 2021 году Nintendo планирует представить новое поколение своей чрезвычайно успешной консоли Switch. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. У обновленного устройства вырастет аппаратная мощность и появится более продвинутый дисплей.

В качестве экрана будет выступать 7-дюймовая OLED-матрица с HD-разрешением. Габариты консоли, скорее всего, останутся прежними, а дисплей удалось увеличить за счет более тонких рамок. Новый процессор позволит запускать игры на телевизоре в разрешении 4K.

Кроме того, благодаря OLED-дисплею новая Nintendo Switch, скорее всего, будет не так активно расходовать заряд аккумулятора. Точная дата презентации, а также предполагаемая стоимость новинки пока неизвестны.