Минчане собирают подписи за автобусный маршрут по второму кольцу

Источник материала: Onliner

«Жители Минска, живущие в спальных районах, не имеют комфортного транспортного сообщения с другими спальными районами, — петиция с таким текстом появилась недавно в сети. — Часто, чтобы быстро попасть в соседний район, отделенный железной дорогой или рекой, приходится ехать в центр». Предлагают исправить ситуацию с помощью маршрута по второму кольцу.

Составители обращения предлагают повторно рассмотреть вопрос создания удобного скоростного сообщения для пассажиров, чтобы они, минуя центр по второму кольцу, могли добраться из одной точки города в другую.

— В 2017 году ГП «Столичный транспорт и связь» изучало общественное мнение о том, будут ли востребованы среди жителей Минска автобусные маршруты по первому и второму транспортному кольцу, — сказано в петиции. — Условиями автобусного маршрута были: 15-минутный интервал движения; автобусы повышенной вместимости; кольцевой маршрут протяженностью 27,5 км по улицам Радиальной, Столетова, Академической, Сурганова, Орловской, проспектам Пушкина и Жукова, улицам Аэродромной, Денисовской, Ванеева, Ваупшасова.

Согласно опросу, который проводил и Onliner, большинство опрошенных высказались за создание маршрута общественного транспорта по второму транспортному кольцу.





С учетом открытия третьей линии метро и изменения транспортных потоков (из окраин в центр) подписавшиеся под обращением предлагают организовать маршрут общественного транспорта по второму транспортному кольцу для удобного скоростного сообщения пассажиров, чтобы они могли добраться из одной точки города в другую, минуя центр.