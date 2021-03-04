Тюнинг-ателье убрало большие «ноздри» у BMW M4

Источник материала: Onliner

Тюнинг-ателье с названием Avante Design представило несколько доработанных версий спорткара BMW M4. В первую очередь компания поработала над дизайном машины. Есть вариант без больших «ноздрей» решетки радиатора, которые вызывают столько споров. Это уже не первый случай, когда стороннее ателье кардинально меняет решетку радиатора 4-Series.





Как видно на официальных рендерах Avante Design, разработано два обвеса. Один из них содержит стандартную решетку радиатора G82. Второй — с более скромными прорезями системы охлаждения. С узкой решеткой радиатора М4 стала похожа на уменьшенную версию 8-Series.





Кроме того, дизайнеры ателье сделали более «расклешенными» колесные арки. Это увеличило габаритную ширину купе аж на 17 сантиметров. Еще здесь модифицированный передний бампер, другие «юбки», новый капот и огромный спойлер на крышке багажника. Колесные диски здесь тоже не «эмочные». О доработке салона и двигателя тюнер не сообщает. Под капотом, вероятнее всего, вообще ничего не меняли.







