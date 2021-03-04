Власти рассказали, когда в Минске отключат отопление

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В этом году белорусская зима реабилитировалась в глазах людей: она выдалась по-настоящему долгой, холодной и снежной. Но сколько веревочке не виться, снег растает, а на голых ветвях распустятся листья и цветы. О том, когда завершится отопительный сезон в Минске, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович агентству «Минск-Новости».

— Мы руководствуемся нормативными актами, которые предусматривают, что решение о завершении осенне-зимнего периода местные исполнительные комитеты принимают при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение трех суток подряд. Из практики, сложившейся в последние годы, могу сказать, что обычно это происходит в первой-второй декаде апреля. В 2020 г. сделали исключение: в связи с первой волной COVID-19 продлили отопительный сезон. Для жилых и административных зданий он завершился 8 мая, для учреждений образования и здравоохранения — 26 мая. В нынешнем году мы будем действовать в соответствии с нормативными актами и эпидемической обстановкой. Естественно, учитывая фактическую погоду и ее прогноз, в ближайшее время вопрос завершения отопительного сезона рассматривать не планируем, — сказал А. Дорохович.