Полиция начала проверку после попытки жены Мамаева покончить с собой

Источник материала: Tut.by

Московские полицейские начали проверку после попытки суицида супруги футболиста Павла Мамаева Аланы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Фото: instagram.com/alana_mamaeva

"Накануне в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним нарядом скорой помощи была госпитализирована супруга футболиста Павла Мамаева. Выяснилось, что девушка пыталась покончить с собой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту сотрудники полиции начали проверку.

На днях Алана обвинила мужа в измене во время сборов футболистов "Ростова" в Испании, выложив в сториз фото предполагаемой любовницы.