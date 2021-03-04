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Полиция начала проверку после попытки жены Мамаева покончить с собой
Источник материала: Tut.by
Московские полицейские начали проверку после попытки суицида супруги футболиста Павла Мамаева Аланы. Об этом
"Накануне в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним нарядом скорой помощи была госпитализирована супруга футболиста Павла Мамаева. Выяснилось, что девушка пыталась покончить с собой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту сотрудники полиции начали проверку.
На днях Алана обвинила мужа в измене во время сборов футболистов "Ростова" в Испании, выложив в сториз фото предполагаемой любовницы.
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По словам источника, ее госпитализировали.
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