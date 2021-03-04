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Полиция начала проверку после попытки жены Мамаева покончить с собой

04.03.2021 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московские полицейские начали проверку после попытки суицида супруги футболиста Павла Мамаева Аланы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


Фото: instagram.com/alana_mamaeva

"Накануне в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним нарядом скорой помощи была госпитализирована супруга футболиста Павла Мамаева. Выяснилось, что девушка пыталась покончить с собой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту сотрудники полиции начали проверку.

На днях Алана обвинила мужа в измене во время сборов футболистов "Ростова" в Испании, выложив в сториз фото предполагаемой любовницы.

 
 
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