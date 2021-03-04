В Могилеве рухнула часть огромного билборда. Похоже, повреждены машины рядом

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на проспекте Мира вечером 4 марта на тротуар и дорогу рухнула часть огромного билборда. Очевидцы сообщают, что рекламную конструкцию кузовом задел грузовик, могли пострадать припаркованные машины.



Фото: Дарья Тананайко, vk.com/ilovemogilev

Фото разрушенного билборда опубликовали могилевчане в паблике «Могилев Live». На снимках видно, что рама рекламной конструкции с одной стороны оторвалась и держится лишь на нижней части. Стекло из нее разбилось и высыпалось на тротуар и частично и на проезжую часть.

На фот видно, что разбито стекло у одной припаркованной машины. Возможно, пострадали и другие авто.



Фото: Дарья Тананайко, vk.com/ilovemogilev

Очевидцы в соцсетях пишут, что билборд повредил водитель грузовика — проехал слишком близко к конструкции и кузовом зацепил ее.



Фото: Дмитрий Сухоруков, vk.com/ilovemogilev

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