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В Могилеве рухнула часть огромного билборда. Похоже, повреждены машины рядом
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на проспекте Мира вечером 4 марта на тротуар и дорогу рухнула часть огромного билборда. Очевидцы сообщают, что рекламную конструкцию кузовом задел грузовик, могли пострадать припаркованные машины.
Фото разрушенного билборда опубликовали могилевчане в паблике «Могилев Live». На снимках видно, что рама рекламной конструкции с одной стороны оторвалась и держится лишь на нижней части. Стекло из нее разбилось и высыпалось на тротуар и частично и на проезжую часть.
На фот видно, что разбито стекло у одной припаркованной машины. Возможно, пострадали и другие авто.
Очевидцы в соцсетях пишут, что билборд повредил водитель грузовика — проехал слишком близко к конструкции и кузовом зацепил ее.
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Пострадала как минимум одна машина - она была припаркована рядом.
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