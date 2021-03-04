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В Могилеве рухнула часть огромного билборда. Похоже, повреждены машины рядом

04.03.2021 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на проспекте Мира вечером 4 марта на тротуар и дорогу рухнула часть огромного билборда. Очевидцы сообщают, что рекламную конструкцию кузовом задел грузовик, могли пострадать припаркованные машины.


Фото: Дарья Тананайко, vk.com/ilovemogilev

Фото разрушенного билборда опубликовали могилевчане в паблике «Могилев Live». На снимках видно, что рама рекламной конструкции с одной стороны оторвалась и держится лишь на нижней части. Стекло из нее разбилось и высыпалось на тротуар и частично и на проезжую часть.

На фот видно, что разбито стекло у одной припаркованной машины. Возможно, пострадали и другие авто.


Фото: Дарья Тананайко, vk.com/ilovemogilev

Очевидцы в соцсетях пишут, что билборд повредил водитель грузовика — проехал слишком близко к конструкции и кузовом зацепил ее.


Фото: Дмитрий Сухоруков, vk.com/ilovemogilev

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пострадала как минимум одна машина - она была припаркована рядом.
 
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