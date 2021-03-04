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Какая трагедия! Тело 13-летней девочки обнаружено у многоэтажки в Бресте

04.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вероятно, она выпала из окна. Вопрос лишь в том, случайно или намеренно...

Вечером 3 марта сразу несколько читателей БрестСИТИ сообщили, что на Волгоградской в Бресте «что-то случилось», «возле подъезда скорая, милиция», «тело девочки»... 

«Поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из многоквартирных домов тела 13-летней жительницы Бреста с признаками падения с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщил изданию официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
 
Теги: Брест
 
 
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Вероятно, она выпала из окна. Вопрос лишь в том, случайно или намеренно...
 
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