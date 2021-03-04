|
Какая трагедия! Тело 13-летней девочки обнаружено у многоэтажки в Бресте
Источник материала: Партизан
Вероятно, она выпала из окна. Вопрос лишь в том, случайно или намеренно...
Вечером 3 марта сразу несколько читателей
«Поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из многоквартирных домов тела 13-летней жительницы Бреста с признаками падения с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщил изданию официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятно, она выпала из окна. Вопрос лишь в том, случайно или намеренно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)