Фигурантов направленных в суд уголовных дел стали реже заключать под стражу - прокуратура









пишет interfax.by. Комплекс организационно-практических мер позволил на 20% снизить удельный вес лиц, в отношении которых применена названная мера пресечения, по направленным в суд уголовным делам", - сказано в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры в среду. "Во исполнение поручения президента Республики Беларусь Генеральная прокуратура в 2020 году продолжила работу по оптимизации практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу,interfax.by. Комплекс организационно-практических мер позволил на 20% снизить удельный вес лиц, в отношении которых применена названная мера пресечения, по направленным в суд уголовным делам", - сказано в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры в среду.





В надзорном ведомстве отметили, что из числа обвиняемых, в отношении которых дана санкция на заключение под стражу, 54,8 % – ранее судимые, 10,3 % – скрывались от органа уголовного преследования, 5,1 % – иностранные граждане и лица без гражданства, 5 % – не имели определенного места жительства.





"Из-за отсутствия достаточных оснований прокуроры в прошлом году отказали в даче санкции на заключение под стражу в отношении 315 граждан", - добавили в Генпрокуратуре.





Здесь пояснили, что "рассматривая вопрос о даче санкции на заключение под стражу или отказе в ней, прокуроры принимают во внимание не только обстоятельства дела, квалификацию действий обвиняемых (подозреваемых), полноту доказательственной базы, но и сведения о состоянии здоровья, личности обвиняемого (подозреваемого), его семейном положении, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетних либо нетрудоспособных членов семьи".

"Совершенствованию такой практики призваны и вступающие в силу с 14 апреля 2021 года новации Уголовно-процессуального кодекса: установление запрета на заключение под стражу в случае возможности достижения цели уголовного преследования применением более мягкой меры пресечения; введение запрета определенных действий как альтернативной меры пресечения", - рассказали в Генпрокуратуре.