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Фигурантов направленных в суд уголовных дел стали реже заключать под стражу - прокуратура
Источник материала: Партизан
В Беларуси в 2020 году стали реже заключать под стражу фигурантов направленных в суд уголовных дел
"Во исполнение поручения президента Республики Беларусь Генеральная прокуратура в 2020 году продолжила работу по оптимизации практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу,
В надзорном ведомстве отметили, что из числа обвиняемых, в отношении которых дана санкция на заключение под стражу, 54,8 % – ранее судимые, 10,3 % – скрывались от органа уголовного преследования, 5,1 % – иностранные граждане и лица без гражданства, 5 % – не имели определенного места жительства.
"Из-за отсутствия достаточных оснований прокуроры в прошлом году отказали в даче санкции на заключение под стражу в отношении 315 граждан", - добавили в Генпрокуратуре.
Здесь пояснили, что "рассматривая вопрос о даче санкции на заключение под стражу или отказе в ней, прокуроры принимают во внимание не только обстоятельства дела, квалификацию действий обвиняемых (подозреваемых), полноту доказательственной базы, но и сведения о состоянии здоровья, личности обвиняемого (подозреваемого), его семейном положении, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетних либо нетрудоспособных членов семьи".
"Совершенствованию такой практики призваны и вступающие в силу с 14 апреля 2021 года новации Уголовно-процессуального кодекса: установление запрета на заключение под стражу в случае возможности достижения цели уголовного преследования применением более мягкой меры пресечения; введение запрета определенных действий как альтернативной меры пресечения", - рассказали в Генпрокуратуре.
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В Беларуси в 2020 году стали реже заключать под стражу фигурантов направленных в суд уголовных дел
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