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Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам

04.03.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар - Sputnik. Белорусская милиция готова обеспечить порядок в стране во время возможных уличных протестов и уже работает на профилактику, заявил глава МВД генерал-лейтенант Иван Кубраков.

"Белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам. Я стараюсь не вспоминать август 2020 года. Но хочу всем сказать: главная и основная работа милиции не видна. Это кропотливый ежедневный труд. И здесь (по протестам) мы работаем на профилактику", - заявил Кубраков журналистам, отвечая на вопрос Sputnik о том, готова ли белорусская милиция работать в условиях возможных уличных протестов весной.

"Мы знаем тех людей, которые призывают к протестам", - сказал министр.

Он также сообщил, что во время Всебелорусского собрания "были люди, которые пытались устроить хаос, призвать к протестам, все они установлены".

"2020 год проверил на прочность и крепость духа наших сотрудников, и сотрудники милиции, я считаю, с честью выполнили свои обязанности, не смотря на психологичную и физическую нагрузку", - сказал Кубраков.

Он подчеркнул, что в День милиции он хочет поздравить семьи сотрудников органов внутренних дел, которые также подвергались в прошлом году психологическому давлению.

  • Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
    Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
    Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
    Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
    Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
    Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
    Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
    © Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко
Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам

Сегодня глава МВД принял участие в торжественном ритуале возложения венков к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Глава МВД подчеркнул, что работа милиции – это кропотливый ежедневный труд, причем основная длительность правоохранителей не видна.
 
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