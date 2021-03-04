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Кубраков: мы знаем людей, которые призывают к протестам
04.03.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар - Sputnik. Белорусская милиция готова обеспечить порядок в стране во время возможных уличных протестов и уже работает на профилактику, заявил глава МВД генерал-лейтенант Иван Кубраков.
"Белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам. Я стараюсь не вспоминать август 2020 года. Но хочу всем сказать: главная и основная работа милиции не видна. Это кропотливый ежедневный труд. И здесь (по протестам) мы работаем на профилактику", - заявил Кубраков журналистам, отвечая на вопрос Sputnik о том, готова ли белорусская милиция работать в условиях возможных уличных протестов весной.
"Мы знаем тех людей, которые призывают к протестам", - сказал министр.
Он также сообщил, что во время Всебелорусского собрания "были люди, которые пытались устроить хаос, призвать к протестам, все они установлены".
"2020 год проверил на прочность и крепость духа наших сотрудников, и сотрудники милиции, я считаю, с честью выполнили свои обязанности, не смотря на психологичную и физическую нагрузку", - сказал Кубраков.
Он подчеркнул, что в День милиции он хочет поздравить семьи сотрудников органов внутренних дел, которые также подвергались в прошлом году психологическому давлению.
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© Sputnik / Виктор Толочко
Почетное мероприятие у памятника погибшим милиционерам
Сегодня глава МВД принял участие в торжественном ритуале возложения венков к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.
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Глава МВД подчеркнул, что работа милиции – это кропотливый ежедневный труд, причем основная длительность правоохранителей не видна.
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