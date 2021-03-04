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Декан ФМО БГУ о своем увольнении: «Это драма, но никак не трагедия»
04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как объяснил коллегам свой уход Виктор Шадурский, который 12 лет был деканом факультета международных отношений БГУ и написал заявление по собственному желанию.
Виктор Шадурский. Фото TUT.BY
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Как объяснил коллегам свой уход Виктор Шадурский, написавший заявление по собственному желанию.
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