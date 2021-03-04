|
Как наказали задержанных на прогулке в лесу солигорских стачкомовцев и их жен
04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Четырех женщин оштрафовали на 45,60 и 80 базовых величин. Одну, как и мужчин, оставили за решеткой.
Осужденные, но не упавшие духом солигорчанки
В Солигорске закончились суды над людьми, которые 28 февраля поехали
Задержание, по свидетельствам самих участников, было жестким. Силу применяли и к женщинам, и к мужчинам.
— Мужчин избивали при задержании и потом в автобусе сильно, а в другом автобусе, куда завели женщин, распылили газ, — подтвердили «Салідарнасці» задержанные.
Всех осудили по ч.3 ст.23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение» и 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».
В результате пятерым женщинам дали огромные штрафы — от 45 до 80 базовых величин.
Троих мужчин, все они шахтеры ОАО «Беларуськалий», ушедшие в стачку, наказали арестом: двое получили по 15 суток, один — 30.
Еще один из задержанных стачкомовцев из Солигорского РОВД был доставлен в больницу. Предположительно у него аппендицит.
— Анну Осипенко, единственную из женщин, которую оставили в РОВД до суда на трое суток, судили последней. И мы очень надеялись, что ее выпустят. Но ей дали 15 суток. Анна — репетитор по иностранным языкам. Мы пять часов простояли под РОВД, чтобы передать ей передачу, потому что она оказалась там совершенно без вещей, — рассказали участницы прогулки.
Известно, что мужчин для отбывания наказания перевезли в Копыль.
Практически все наказанные штрафами женщины — жены стачкомовцев. Дохода у семей нет. Если кто-то захочет помочь им погасить огромные штрафы, в редакции есть контакты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырех женщин оштрафовали на 45,60 и 80 базовых величин. Одну, как и мужчин, оставили за решеткой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)