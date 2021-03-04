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Как наказали задержанных на прогулке в лесу солигорских стачкомовцев и их жен

04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Четырех женщин оштрафовали на 45,60 и 80 базовых величин. Одну, как и мужчин, оставили за решеткой.

Как наказали задержанных на прогулке в лесу солигорских стачкомовцев и их жен

Осужденные, но не упавшие духом солигорчанки

В Солигорске закончились суды над людьми, которые 28 февраля поехали на прогулку за город, где у поселка Тычины их задержали.

Задержание, по свидетельствам самих участников, было жестким. Силу применяли и к женщинам, и к мужчинам.

— Мужчин избивали при задержании и потом в автобусе сильно, а в другом автобусе, куда завели женщин, распылили газ, —  подтвердили «Салідарнасці» задержанные.

Всех осудили по ч.3 ст.23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение» и 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

В результате пятерым женщинам дали огромные штрафы — от 45 до 80 базовых величин.

Троих мужчин, все они шахтеры ОАО «Беларуськалий», ушедшие в стачку, наказали арестом: двое получили по 15 суток, один — 30.

Еще один из задержанных стачкомовцев  из Солигорского РОВД был доставлен в больницу. Предположительно у него аппендицит.

— Анну Осипенко, единственную из женщин, которую оставили в РОВД до суда на трое суток, судили последней. И мы очень надеялись, что ее выпустят. Но ей дали 15 суток. Анна — репетитор по иностранным языкам. Мы пять часов простояли под РОВД, чтобы передать ей передачу, потому что она оказалась там совершенно без вещей, — рассказали участницы прогулки.

Известно, что мужчин для отбывания наказания перевезли в Копыль.

Практически все наказанные штрафами женщины — жены стачкомовцев. Дохода у семей нет. Если кто-то захочет помочь им погасить огромные штрафы, в редакции есть контакты.

 
 
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Четырех женщин оштрафовали на 45,60 и 80 базовых величин. Одну, как и мужчин, оставили за решеткой.
 
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