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Ученые нашли тайные изображения на картинах древних этрусков

04.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли тайные изображения на картинах древних этрусков

  • 4.03.2021, 11:07
Ученые нашли тайные изображения на картинах древних этрусков
Фото: Vincenzo Palleschi

Они были сделаны около 2,5 тысяч лет назад.

Ученые с помощью новой технологии раскрыли скрытые сцены на картинах древних этрусков - группы людей, проживавших на итальянском полуострове примерно 2,5 тысячи лет назад еще до расцвета Рима. Они обнаружили новые детали на картине "Могила обезьяны" и сценах подземного мира в другом произведении искусства.

Об этом пишет издание Live Science.

Давние картины этрусков с течением времени потеряли отдельные свои цвета, что, как оказалось, не давало возможности увидеть все детали изображения, однако с помощью специальной техники ученые восстановили всю цветовую гамму и смогли увидеть то, что было скрыто до сих пор.

"Главной проблемой является значительная потеря информации о полихромии [цветах] сохранившихся картин с особым учетом некоторых специфических цветов из-за их физико-химического состава", - рассказала Глория Адинолфи, исследователь Pegaso Srl Archeologia Arte Archeometria во время презентации на виртуальном совместном ежегодном собрании Археологического института Америки и Общества классических исследований.

"Тот факт, что некоторые цвета переживают течение времени лучше других, может дать искаженное представление о том, как выглядели старинные картины в то время, когда они писались. Так, некоторые оттенки зеленого, как правило, не выживают настолько хорошо, как, например , красный цвет. Поэтому иногда красные цвета доминируют и изменяют правильное восприятие оригинальной полихромии живописного изображения ", - сказал Адинолфи.

Чтобы раскрыть картины, ученые применили технику, которая называется гиперспектральной экстракцией (MHX), которая предусматривает съемку десятков изображений в инфракрасной и ультрафиолетовой полосах света и их обработку с помощью статистических алгоритмов, разработанных учеными Национального исследовательского совета Италии.

"Эта техника позволяет выявить египетский синий цвет, разработанный в Древнем Египте, который имеет очень специфическую реакцию в одной спектральной полосе", - рассказал член команды Винченцо Палески, старший научный сотрудник исследовательского совета.

Команда ученых также проанализировала остатки других сохранившихся цветов, чтобы помочь определить, какие именно цвета были на картине.

Сочетая анализы MHX и цвета, команда обнаружила пропавшие сцены на древних этрусских картинах. Во время презентации исследователи обнародовали несколько примеров, в частности, детали картин с изображением этрусского подземного мира, на которых изображены скалы, деревья и вода.

В картине под названием "Могила обезьяны", где изображена обезьяна на дереве, исследователи обнаружили детали картины, изображающей человека. Невооруженным глазом картина выглядит как красная размытость, но после завершения анализа MHX и цветов на картине четко видно, что человек несет какой-то предмет, а также детали его волос и лица. Картина была найдена в 19 веке, но теперь, по новой технологии, она стала гораздо более детальной.

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