ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: Падение режима сто процентов произойдет, оно неизбежно

04.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Мнение: Падение режима сто процентов произойдет, оно неизбежно

  • 4.03.2021, 10:57
Мнение: Падение режима сто процентов произойдет, оно неизбежно
фото: tut.by

Представьте страну, в которой власти отключили электричество.

Читатель Telegram-канала "Баста!" поделился своим мнением о происходящем в Беларуси:

— Представьте страну, в которой власти отключили электричество. Есть много людей, которым оно просто необходимо. Есть люди, которые говорят, что и без света им будет нормально, есть те, кто просто пытается приспосабливаться и покупает себе генераторы и динамо-машины. Всех несогласных с отключением бросают в тюрьму, избивают. Многие боятся. И страна так живет. Живет не так, как ее соседи. Между ней и соседями происходит разрыв в уровне жизни.

Те, кто приспосабливался, начал понимать, что генераторы и динамо-машина, это не выход. Те, кто кричал, что и без света хорошо, однажды попав в больницу поняли, что очень многие аппараты работают только тогда, когда есть тот самый ненужный им свет. Но власть ни под каким предлогом не собирается его включать.

А вот теперь вопрос. Есть ли будущее у этого государства и сколько власть сможет удерживаться? Да, может показаться, что для примера я выбрал слишком нужную для жизни страны вещь, как электричество. Отобрав у людей его, власть бы не продержалась бы и пару недель. Но государственные институты, такие как суды или органы правопорядка, не менее важны для его существования. И срок падения режима, выключившего эти органы, будет не пару недель, а немного больше. Но это сто процентов произойдет, это неизбежно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте страну, в которой власти отключили электричество.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запуск космического корабля Илона Маска для полетов на Луну и Марс впервые закончился успешной посадкой и взрывом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by