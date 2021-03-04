Источник материала: Хартия'97

Мнение: Падение режима сто процентов произойдет, оно неизбежно 4.03.2021, 10:57

фото: tut.by

Представьте страну, в которой власти отключили электричество.

Читатель Telegram-канала "Баста!" поделился своим мнением о происходящем в Беларуси:

— Представьте страну, в которой власти отключили электричество. Есть много людей, которым оно просто необходимо. Есть люди, которые говорят, что и без света им будет нормально, есть те, кто просто пытается приспосабливаться и покупает себе генераторы и динамо-машины. Всех несогласных с отключением бросают в тюрьму, избивают. Многие боятся. И страна так живет. Живет не так, как ее соседи. Между ней и соседями происходит разрыв в уровне жизни.

Те, кто приспосабливался, начал понимать, что генераторы и динамо-машина, это не выход. Те, кто кричал, что и без света хорошо, однажды попав в больницу поняли, что очень многие аппараты работают только тогда, когда есть тот самый ненужный им свет. Но власть ни под каким предлогом не собирается его включать.

А вот теперь вопрос. Есть ли будущее у этого государства и сколько власть сможет удерживаться? Да, может показаться, что для примера я выбрал слишком нужную для жизни страны вещь, как электричество. Отобрав у людей его, власть бы не продержалась бы и пару недель. Но государственные институты, такие как суды или органы правопорядка, не менее важны для его существования. И срок падения режима, выключившего эти органы, будет не пару недель, а немного больше. Но это сто процентов произойдет, это неизбежно.

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