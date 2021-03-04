|
Мнение: Падение режима сто процентов произойдет, оно неизбежно
Источник материала: Хартия'97
Мнение: Падение режима сто процентов произойдет, оно неизбежно
Представьте страну, в которой власти отключили электричество.
Читатель Telegram-канала
— Представьте страну, в которой власти отключили электричество. Есть много людей, которым оно просто необходимо. Есть люди, которые говорят, что и без света им будет нормально, есть те, кто просто пытается приспосабливаться и покупает себе генераторы и динамо-машины. Всех несогласных с отключением бросают в тюрьму, избивают. Многие боятся. И страна так живет. Живет не так, как ее соседи. Между ней и соседями происходит разрыв в уровне жизни.
Те, кто приспосабливался, начал понимать, что генераторы и динамо-машина, это не выход. Те, кто кричал, что и без света хорошо, однажды попав в больницу поняли, что очень многие аппараты работают только тогда, когда есть тот самый ненужный им свет. Но власть ни под каким предлогом не собирается его включать.
А вот теперь вопрос. Есть ли будущее у этого государства и сколько власть сможет удерживаться? Да, может показаться, что для примера я выбрал слишком нужную для жизни страны вещь, как электричество. Отобрав у людей его, власть бы не продержалась бы и пару недель. Но государственные институты, такие как суды или органы правопорядка, не менее важны для его существования. И срок падения режима, выключившего эти органы, будет не пару недель, а немного больше. Но это сто процентов произойдет, это неизбежно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте страну, в которой власти отключили электричество.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)