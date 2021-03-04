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Брестчане с самого утра вышли на акцию с национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Брестчане с самого утра вышли на акцию с национальными флагами
Город над Бугом готовится ко Дню Воли.
Жители Бреста сегодня с самого утра вышли на акцию протеста и передали привет всем белорусам, которые готовятся ко Дню Воли.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Город над Бугом готовится ко Дню Воли.
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