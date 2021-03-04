Источник материала: Хартия'97

Беларусь побила исторический рекорд по госдолгу 3 4.03.2021, 10:20

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К новому «достижению» привела в том числе и девальвация белорусского рубля.

Девальвация белорусского рубля и новые заимствования привели к тому, что бремя государства снова возросло до максимальных величин, пишут banki24.by .

Минфин Беларуси отчитался о состоянии госдолга на 1 февраля. По расчетам финансового ведомства госдолг составил 59,7 млрд BYN.

Такой объем госдолга стал максимальным за доступный период ведения статистики. Предыдущий рекорд был отмечен 1 ноября 2020 года, когда госдолг был равен 57,9 млрд BYN.

К новому рекорду госдолга привел скачок внутренней компоненты. Если на 1 января 2021-го внутренний госдолг была равен 9,9 млрд BYN, то к 1 февраля он достиг 11,6 млрд BYN (абсолютный максимум за историю).

Рост внутреннего госдолга объясняется выпуском облигаций Минфина общим номиналом 619,2 млн USD. По данным интернет-изданий эти выпуски были использованы для реструктуризации обязательств жлобинского БМЗ.

В феврале Минфин разместил аналогичные по условиям облигации на 60,1 млн USD. С высокой вероятностью это тоже инструмент рефинансирования проблемных обязательств БМЗ с помощью банков.

В любом случае внутренний госдолг на 1 марта поднимется за счет этих ценных бумаг. В разрезе валют внутренний госдолг на 1 февраля выглядел следующим образом: 2,663 млрд USD, 1,030 млрд EUR, 147,4 млн RUB и 1,380 млрд BYN. Хорошо заметно, что валютная доля превалирует.

Рублевая часть внутреннего госдолга составила всего 11,9%. Данные по внешнему госдолгу Минфин публикует в долларовом эквиваленте. К 1 февраля величина внешних обязательств государства превысила 18,3 млрд USD.

Это второй в истории результат по сумме внешнего госдолга, выше он был лишь на 1 января 2021 года (18,6 млрд USD). Поскольку в номинале экономика тоже растет, разумно сравнивать госдолг с ВВП. По состоянию на 1 февраля госдолг Беларуси достиг 38,2% ВВП.

Аналогичные значения долгового бремени отмечались в кризисном 2016 году. Соотношение внешнего госдолга и ВВП составило 30,7%, внутреннего госдолга и ВВП — 7,5%.

По этому индикатору внутренний госдолг вышел на максимум с декабря 2018 года. Также не стоит забывать, что существуют госгарантии, которые власти формально не включают в госдолг.

Однако международные финансовые организации типа МВФ или Евразийского банка развития плюсуют гарантии к общему госдолгу — из-за высокого риска их исполнения. На 1 февраля госдолг с гарантиями составил 67,9 млрд BYN. По сравнению с ВВП эта сумма достигла 43,4%.

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