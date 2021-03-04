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«Горячая весна» в Беларуси приведет к параличу большинства институтов режима
Источник материала: Хартия'97
«Горячая весна» в Беларуси приведет к параличу большинства институтов режима
Поступают сигналы о непростой ситуации в лагере власти.
Беларусь может вернуться в ситуацию сильной политической турбулентности, как это происходило сразу после президентских выборов, пишет на сайте
Определяющим фактором являются
Лидеры протеста смогут получить возможность выдвигать новые условия действующей власти.
Такой сценарий достаточно вероятен, ведь раньше практически никто всерьез не прогнозировал, что поствыборные протесты в Беларуси будут продолжаться месяцами.
«Стоит отметить, что у сторонников режима накапливается уровень усталости от политического кризиса», — отмечает эксперт. Именно накопленная усталость в лагере власти позволяет говорить о том, что повторение событий августа 2020 года возможно.
Кроме того, возрастает
«Теоретически возможно создание условий, при которых политический кризис в Беларуси станем предметом обсуждения и торга между Белым домом и Кремлем, либо в одностороннем порядке – между Кремлем и официальным Минском. В этом случае внешние игроки могут выступить новым катализатором белорусской революции», — отмечает эксперт.
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Поступают сигналы о непростой ситуации в лагере власти.
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