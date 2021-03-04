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«Горячая весна» в Беларуси приведет к параличу большинства институтов режима

04.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Горячая весна» в Беларуси приведет к параличу большинства институтов режима

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  • 4.03.2021, 10:11
  • 2,718
«Горячая весна» в Беларуси приведет к параличу большинства институтов режима

Поступают сигналы о непростой ситуации в лагере власти.

Беларусь может вернуться в ситуацию сильной политической турбулентности, как это происходило сразу после президентских выборов, пишет на сайте «Наше мнение» политический обозреватель Аркадий Нестеренко.

Определяющим фактором являются регулярные массовые уличные акции протестов в столице. При возобновлении массовых маршей образца августа-ноября 2020 года, мы имеем шанс вернуться в ситуацию политической неопределенности и паралича большинства государственных институтов.

Лидеры протеста смогут получить возможность выдвигать новые условия действующей власти.

Такой сценарий достаточно вероятен, ведь раньше практически никто всерьез не прогнозировал, что поствыборные протесты в Беларуси будут продолжаться месяцами.

«Стоит отметить, что у сторонников режима накапливается уровень усталости от политического кризиса», — отмечает эксперт. Именно накопленная усталость в лагере власти позволяет говорить о том, что повторение событий августа 2020 года возможно.

Кроме того, возрастает международное давление на режим Лукашенко.

«Теоретически возможно создание условий, при которых политический кризис в Беларуси станем предметом обсуждения и торга между Белым домом и Кремлем, либо в одностороннем порядке – между Кремлем и официальным Минском. В этом случае внешние игроки могут выступить новым катализатором белорусской революции», — отмечает эксперт.

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