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Завотделом социологии НАН Николай Щекин заверил, что большинство белорусов благодарны силовикам

04.03.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин считает, что большинство граждан Беларуси якобы «с благодарностью и низким поклоном» относятся к «проявленному сотрудниками МВД героизму в выборный и поствыборный период».

Завотделом социологии НАН Николай Щекин заверил, что большинство белорусов благодарны силовикам

Телеграм-канал пресс-службы МВД опубликовал мнение указанного кандидата философских наук, высказанное им госагентству БЕЛТА.

«Говоря о непростом периоде, который прошло наше государство и общество, неминуемо с гордостью вспоминаешь судьбоносную роль для Беларуси сотрудников милиции. Надо всем нам признать, что мужество, профессионализм и компетентность, выдержка и терпение, преданность государству и присяге всех сотрудников милиции от рядового до генерала позволили в самый острый момент выборного и поствыборного периода отстоять конституционный строй и законность, права и свободы граждан. Мгновенная реакция и комплексное видение ситуации позволило избежать кровавого сценария, навязываемого Беларуси извне и пресечь мятеж, очистив улицы от хулиганствующих и экстремистских группировок. Запланированный западными спецслужбами государственный переворот не состоялся. Уверен, большинство белорусов с благодарностью и низким поклоном относятся к проявленному сотрудниками МВД героизму. Жесткие в рамках закона и последовательные действия позволили сегодня свободно вздохнуть белорусскому народу от мятежных уличных провокаций», — сказал Щекин.

С Днем милиции сотрудников МВД поздравил и Александр Лукашенко.

«Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции (подавление протестов в 2020 году. — ред.). Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами», — сказал он.

 
 
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Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин считает, что большинство граждан Беларуси якобы «с...
 
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