Каракатицы прошли «зефирный тест» и доказали, что не глупее детей

Источник материала: Onliner

К важным новостям из мира науки от британских ученых. Специалисты Кембриджского университета научили каракатиц проходить «зефирный тест», который в 1970-х годах придумал американец Уолтер Мишель. Тест, правда, применялся к детям, но оказалось, что пройти его могут даже каракатицы.

Суть эксперимента Уолтера Мишеля заключалась в том, что детям предлагали выбор — прямо сейчас съесть вкусную зефирку или подождать 15 минут и получить в два раза больше зефира. Считалось, что способность ждать, отказавшись от сиюминутного удовольствия ради более отдаленной, но более существенной выгоды, характерна только для некоторых высших позвоночных животных.

Для каракатиц эксперимент адаптировали следующем образом. Их поместили в аквариум с двумя прозрачными камерами. Первая была открыта и там находились куски королевских креветок, другая — закрытая с живыми стеклянными креветками. Первых каракатицы любят, но вторых обожают еще больше. Каракатиц приучили, что закрытая клетка со стеклянными креветками открывается спустя какое-то время.

То есть у каракатиц был выбор — съесть королевских креветок здесь и сейчас или подождать, пока откроется клетка с более вкусным лакомством. В итоге оказалось, что подопытные способны ждать открытия второй клетки до двух минут, пренебрегая изначально доступной едой.

Далеко идущих выводов у британских ученых нет, кроме того, что каракатицы — крутые. Ведь раньше считалось, что, кроме детей, пройти «зефирный тест» способны разве что обезьяны, собаки и вороны.