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Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк
Источник материала: Onliner
Наши коллеги из «АвтоГродно» написали
— Прошедшим летом заметил в продаже задний мост, который подсоединяется к спорту, делая его, по сути, вездеходом. А когда мотосезон подходил к концу, желание продолжать кататься на мотоцикле никуда не исчезало. Снова нашел это объявление и приобрел установку. Перед Новым годом мотоцикл снова выехал на дороги, — рассказал владелец необычной «Си-бихи» Алексей.
По словам героя статьи, эту установку делал другой мотоциклист из Гомеля — он ее использовал на своей Suzuki и передвигался по болотистой местности. Предусмотрено крепление для лебедки. Чтобы мост подошел на CB500, пришлось укоротить глушитель и подкорректировать несколько пластиковых элементов. Кроме того, у байка увеличенная цепь, так как заднюю звезду пришлось отодвинуть. Доработка длилась четыре дня.
Два колеса крепятся к маятнику и фактически являются полноценным мостом с постоянной блокировкой дифференциала. У колес есть своя подвеска и по два амортизатора на каждое из колес. Полуоси и ступицы от Audi, а колеса — от квадроцикла. По сухому асфальту на такой технике ездить будет нелегко, а вот по снегу, песку или болоту — идеальный вариант.
Весит «зимний модуль» около центнера. У вас наверняка возник вопрос: можно ли на такой технике передвигаться по дорогам общего пользования в Беларуси?
— Я изучал этот вопрос, общался с владельцами трайков и пришел к выводу, что в Беларуси допускается к эксплуатации на дорогах общего пользования подобная техника. В ПДД на этот счет есть уточнение, что трехколесные механические транспортные средства приравниваются к мотоциклам, чем юридически и является данная Honda, — рассказал журналистам Алексей.
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Наши коллеги из «АвтоГродно» написали статью про мотоциклиста, который сделал свою Honda CB500 трехколесной. Вместо штатного заднего колеса он установил два...
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