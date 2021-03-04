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Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк

04.03.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши коллеги из «АвтоГродно» написали статью про мотоциклиста, который сделал свою Honda CB500 трехколесной. Вместо штатного заднего колеса он установил два «внедорожных». Получилась некая смесь квадроцикла и мотоцикла.

Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк

— Прошедшим летом заметил в продаже задний мост, который подсоединяется к спорту, делая его, по сути, вездеходом. А когда мотосезон подходил к концу, желание продолжать кататься на мотоцикле никуда не исчезало. Снова нашел это объявление и приобрел установку. Перед Новым годом мотоцикл снова выехал на дороги, — рассказал владелец необычной «Си-бихи» Алексей.

Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк

По словам героя статьи, эту установку делал другой мотоциклист из Гомеля — он ее использовал на своей Suzuki и передвигался по болотистой местности. Предусмотрено крепление для лебедки. Чтобы мост подошел на CB500, пришлось укоротить глушитель и подкорректировать несколько пластиковых элементов. Кроме того, у байка увеличенная цепь, так как заднюю звезду пришлось отодвинуть. Доработка длилась четыре дня.

Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк

Два колеса крепятся к маятнику и фактически являются полноценным мостом с постоянной блокировкой дифференциала. У колес есть своя подвеска и по два амортизатора на каждое из колес. Полуоси и ступицы от Audi, а колеса — от квадроцикла. По сухому асфальту на такой технике ездить будет нелегко, а вот по снегу, песку или болоту — идеальный вариант.

Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк

Весит «зимний модуль» около центнера. У вас наверняка возник вопрос: можно ли на такой технике передвигаться по дорогам общего пользования в Беларуси?

Житель Гродно переделал спортбайк в зимний трайк

— Я изучал этот вопрос, общался с владельцами трайков и пришел к выводу, что в Беларуси допускается к эксплуатации на дорогах общего пользования подобная техника. В ПДД на этот счет есть уточнение, что трехколесные механические транспортные средства приравниваются к мотоциклам, чем юридически и является данная Honda, — рассказал журналистам Алексей.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Наши коллеги из «АвтоГродно» написали статью про мотоциклиста, который сделал свою Honda CB500 трехколесной. Вместо штатного заднего колеса он установил два...
 
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