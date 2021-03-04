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Прокуратура подала в суд на Гродненский детский хоспис

04.03.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прокуратуру Гродно поступило обращение детской поликлиники №2, которая находится в одном помещении с детским хосписом. «Выяснилось, что в мае 2020 года Гродненский детский хоспис... самовольно, без оформления допсоглашения, занял помещения общего пользования лечучреждения — вестибюль с коридором, в которых организовал швейное производство». По сообщению прокуратуры, сотрудники хосписа в помещении не работают около четырех месяцев.

По данным гродненской прокуратуры, в мае прошлого года хоспис, занимающий по договору аренды в здании поликлиники три кабинета, «самовольно, без оформления дополнительного соглашения, занял помещения общего пользования лечебного учреждения — вестибюль с коридором, в которых организовал швейное производство». Напомним, что волонтеры шили там защитные костюмы для медиков.

«В течение 2020 года учреждение здравоохранения должно было выполнять мероприятия по недопущению распространения инфекции COVID-19. К числу таковых относились обязательное оборудование отдельного входа в здание поликлиники, обеспечение медработников дополнительными изолированными помещениями и отдельными шлюзами для разделения потоков персонала и пациентов. Без использования помещений, переданных в аренду детскому хоспису, реализовать перечисленное было невозможно. Руководство поликлиники неоднократно предлагало директору хосписа освободить самовольно занятые площади, а также досрочно расторгнуть договор аренды. Вместе с тем получить согласие второй стороны не удалось», — говорится в заявлении местной прокуратуры.

Из-за политики страдают добрые дела. Что происходит в Гродненском детском хосписе

Прокуратура напомнила, что в отношении директора Гродненского детского хосписа Ольги Величко 1 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК «по факту хищения имущества общественной организации».

 
Теги: Гродно
 
 
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В прокуратуру Гродно поступило обращение детской поликлиники №2, которая находится в одном помещении с детским хосписом. «Выяснилось, что в мае 2020 года...
 
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