BYPOL слила в сеть запись, на которой якобы Караев говорит, что беларуский народ — тупой, и смеётся над избитыми

Источник материала: KYKY

У By_Pol новый слив – в День беларуской милиции инициатива опубликовала пятиминутную запись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, рассуждает о том, как недалек беларуский народ и что силовикам нужно себя защищать. В By_Pol утверждают, что этот монолог – прощальная речь Караева, адресованная ГУБОПиК.

Полная расшифровка записи:

«Мы во многом не угадали. Как все говорят, генералы готовятся к войне: то, как было в 2010-м, – это ошибка. И войска, и ОМОН к этому готовили. Жизнь показала совсем другое. Жизнь показала, что все те площади, их разгон и на этом разошлись – уже нет. Противник другой: он более манёвренный, он одновременно бьет во всех местах.

Причем не только по месту, но и по тематике. И больше всего – в информационном пространстве. Растаскивает нас по времени, по заводам, по ВУЗам. И вот у вас на все хватило сил.

И я скажу так: вот эти вот первые четыре дня, когда группы атаки, о которых уже знает даже президент, вместе с ОМОНОм и внутренними войсками спасли страну. Перевели это уже такое затяжное в более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться. Уже нападать самим и, в конце концов, перейти не только с непосредственным там захватом превентивным: или на расходе, или во время, но и к преследованию противника.

Вот как в Чечне, да. Пока большие массы солдат там, действуя бригадами, отбивались от мелких укусов снайперов, гранатометчиков противника, все шло в неправильную сторону. Как только группы спецназа по 15 человек стали находить боевиков в их лагерях, да, и у тех земля под ногами загорелась (их родная, кстати, земля), – а русские солдаты их гоняли на своей земле. Только уже не солдаты, а спецназовцы типа вас. И тогда и смогли переломить ход чеченской войны.

И здесь у нас так же. Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать и мы уже с остальными органами национальной безопасности – с Комитетом, с армией, с погранвойсками – их преследуем. И они уже бегают от нас.

Я вот, чем больше думаю обо всем этом… [далее неразборчиво] туповатый и недалекий [беларуский народ]. В большинстве своем, жирные обыватели. Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они, с*ка, не читают. У них потребности ограничены – их личное благосостояние.

Потом они начинают размышлять от скуки, какой могла бы быть страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся журналистами, политологами, телеграм-каналами. Сами они ни анализировать, ни думать не всегда умеют. Не государевы они люди, а мы с вами – государевы, которые на обеспечение населения, его величество обывателя работаем.

Они не благодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся и когда они похудеют до костей. И вспомнят, какая была страна. А может, проанализируют: кто ее выбирал. Так и хочется дать им попробовать этого. Ну, с*ки, ешьте! Но потом же назад ничего не вернешь. Не имеем права мы им дать попробовать сравнение, как могло бы быть.

Еще раз вам спасибо. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну, и особенно если вам: все бросайте, находите эту тварь – и (не слышно, какой именно используется глагол: убирайте или убивайте – прим. KYKY). Вот мое вам наставление.

Я, когда ответное слово говорил главе государства, ну, решил не по-протокольному, и говорю. Он упомянул про новый, как он там называется… Антикризисное управление, после Координационного совета. Я говорю: «Товарищ президент, вспомнил фильм «Корона Российской империи», где в Париже два царя делили корону российской империи. Их тоже поддерживали буржуазные, западные, значит, спонсоры. Целую операцию: нужно было украсть корону Российской империи. И четыре чекиста – неуловимые мстители, – вот такие, как мы – не позволили им этого сделать». А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что вот так легко не с войной, но с бедой научилось беларуское общество. И я говорю: новый мем – «синей жопой спасли страну!» До свидания!»



В BYPOL также прокомментировали запись: «В беларуской милиции эти принципы (гуманизм, законность, уважение и так далее) фактически искоренены, а обязанность забыта. И виноваты в этом не абстрактные обстоятельства, а конкретные должностные чины – ваши командиры, которые превратили вас из защитников добропорядочных граждан Беларуси в оккупантов нашей страны.

Эти командиры спасают свою шкуру за счёт вашей чести и репутации. Вы помогли преступнику, проигравшему выборы, ещё немного продержаться у власти, и в ваших силах перестать ему помогать. Вы знаете, что будущее нашей страны возможно только при торжестве закона».