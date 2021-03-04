Какие курсы доллара и евро установили обменники 4 марта

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 4 марта

На торгах курс доллара практически стоит на месте, он составляет 2,6073 рубля. Курс евро снизился на 0,33% — до 3,1426 рубля, а курс российского рубля упал на 0,32% — до 3,534 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.34.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,61 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,608 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,21 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, БСБ Банке — 3,148 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,143 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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