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Какие курсы доллара и евро установили обменники 4 марта
Источник материала: Tut.by
Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 4 марта
На торгах курс доллара практически стоит на месте, он составляет 2,6073 рубля. Курс евро снизился на 0,33% — до 3,1426 рубля, а курс российского рубля упал на 0,32% — до 3,534 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.34.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,61 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,608 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,21 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, БСБ Банке — 3,148 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,143 рубля.
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