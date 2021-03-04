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Что ждет белорусскую революцию - горячая весна или новый Оруэлл?

04.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя более чем 200 дней политического кризиса в Беларуси можно попробовать выстроить модели развития ситуации в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Что ждет белорусскую революцию - горячая весна или новый Оруэлл?
О том, что какие у нас варианты, пишет Аркадий Нестеренко на сайте Нашего мнения.

Вариант №1. Узбекистан в центре Европы

Сохранение текущих тенденций, а именно – продолжение давления на независимые медиа, гражданское общество, общественных активистов и сторонников перемен, сохранение влияния представителей силового блока в Администрации президента и правительстве, перераспределение частных бизнесов в пользу более лояльных сторонников действующей власти, эмиграция из страны высококвалифицированных специалистов, рост количества политических заключенных, рост уголовных дел, которые были заведены по политическим мотивам, усиление атмосферы страха в стране, обсуждение в публичном пространстве необходимости изоляции противников действующей власти, ect.

– приведет в конечном итоге к новой политической реальности: жесткому авторитарному режиму и созданию полноценного полицейского государства. 

Основными социальными лифтами на многие годы могут стать силовые структуры, продвижение по которым будет обеспечиваться супер лояльностью по отношению к действующей власти.

Вариант №2. Возвращение к ситуации августа 2020

Теоретически Беларусь еще может вернуться в ситуацию сильной политической турбулентности, как это происходило сразу после президентских выборов. 

Определяющим фактором, без которого данное развитие событий невозможно, являются регулярные массовые уличные акции протестов в столице. 

При возобновлении массовых маршей образца августа-ноября 2020 года, мы имеем шанс вернуться в ситуацию политической неопределенности и паралича большинства государственных институтов.

Политические лидеры, которые в настоящее время находятся в эмиграции, смогут получить возможность выдвигать новые условия для диалога с действующей властью. 

Вероятность такого развития событий прогнозировать крайне сложно, с другой стороны, практически никто всерьез не прогнозировал, что поствыборные протесты в Беларуси будут продолжаться месяцами. 

Стоит отметить, что накопленный уровень усталости от политического кризиса присутствует не только у оппонентов действующей власти, но и у сторонников режима. 

Именно накопленная усталость позволяет говорить о том, что повторения кризиса августа 2020 года возможно, но при ряде условий, в первую очередь, при возобновлении массовых уличных акций протеста.

Вариант №3. Песни партизан

Данный сценарий является одной из веток варианта №1. Жестокое подавление уличных протестов и ликвидация гражданского общества может вызвать появление новых групп противников действующей власти, которые будут придерживаться тактики насильственного сопротивления. 

События августа-ноября 2020 года показали, что белорусское общество было не готово отвечать насилием на насилие, этот общественный консенсус поддерживался подавляющим большинством сторонников перемен. 

Невозможность выражения гражданского протеста в легальной форме может привести к распространению более радикальной повестки. 

Многие любят сравнивать ситуацию в Беларуси с ирландской. Возможно, мы увидим и другие сравнения. Вероятность развития данного сценария в краткосрочной перспективе отсутствует и увеличивается по мере развития трендов, описанных в варианте №1.

Вариант №4. Заграница нам поможет

Вариант, в котором главная роль отводится международным игрокам: Москве и Вашингтону. Данный сценарий не сбрасывается со счетов аналитиками, в первую очередь теми, кто отдает предпочтение международной повестке. 

Наверное, теоретически возможно создание условий, при которых политический кризис в Беларуси станет предметом обсуждения и торга между Белым домом и Кремлем, либо в одностороннем порядке – между Кремлем и официальным Минском. 

В этом случае внешние игроки могут выступить новым катализатором белорусской революции, однако вероятность данного развития событий невысока.

Во-первых, Беларусь никогда не была в центре внимания политики американской администрации, а российская сторона не заинтересована, пусть даже в условной коллаборации с давлением улицы и центров оппозиции за рубежом. 

Во-вторых, существуют более одиозные режимы, и даже по ним международные игроки, как правило, не могут прийти к взаимопониманию. 

В-третьих, для развития данного варианта необходим крайне серьезный гуманитарный кризис в стране, но и он не гарантирует успех и достижение единой позиции на переговорах.

Стоит также отметить, что все названые варианты являются идеальными моделями, которые, как правило, никогда не реализовываются в полной мере, однако показывают потенциальные направления развития текущих тенденций. 

Чаще всего, модели сценариев развития реализовываются либо частично, либо образуют микс из различных моделей.
 
 
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Спустя более чем 200 дней политического кризиса в Беларуси можно попробовать выстроить модели развития ситуации в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
 
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