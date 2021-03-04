Источник материала: UDF



Артем Сорокин после оглашения приговора. 2 марта, Минск . Фото: TUT.BY

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«Ответьте как глава организации, призванной защищать медиков, как врач и как человек: правильно ли Артем Сорокин поступил с точки зрения врачебной морали, спасая честь убитого человека?» — указано в обращении.

Подписи под обращением. Фото: читатель TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики обратились к главе профсоюза: «Мог ли врач промолчать и позволить опорочить имя убитого?» Медики призывают Вячеслава Шило оценить ситуацию с точки зрения врачебной этики.

Медики призываютоценить ситуацию с точки зрения врачебной этики. В «Кодексе врачебной этики», пишут медики, есть две статьи, которые, по их мнению, касаются ситуации, в которой оказался анестезиологСтатья 5. Врач обязан всеми доступными ему способами содействовать делу охраны здоровья населения, бороться с любыми формами проявления жестокости и унижения человеческого достоинства.Статья 9. В своей работе врач принимает все меры по предотвращению вреда пациенту (физического, нравственного, материального) и не может безучастно относиться к неправильным действиям иных лиц, причиняющих ущерб людям.— <…> Недостоверность заявления о пребывании Романа [Бондаренко] в состоянии алкогольного опьянения унизила человеческое достоинство погибшего и, несомненно, принесла бы нравственное страдание самому Роману, а также уже причинила страдания его семье и близким. Данный процесс всколыхнул медицинское сообщество. Мы не просим Вас комментировать правовые аспекты поступка, совершенного врачом Артемом Сорокиным. Мы просим Вас дать сугубо нравственную оценку его действиям, — пишут в обращении медики.По их мнению, поступок врача «был продиктован совестью и полностью соответствует „Кодексу врачебной этики“, хотя суд и признал его противозаконным, даже несмотря на согласие и желание родных убитого разгласить эту информацию».— Принципы врачебной этик формировались веками, но основной постулат медицины был неизменен: интересы пациента всегда превалировали над интересами врача. <…> Поступил ли врач плохо, несмотря на букву закона? Мог ли врач промолчать и позволить опорочить имя убитого? — говорится в обращении медиков.За первые сутки под обращением подписались более 430 человек.