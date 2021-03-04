Интересный вопрос: заработали или потеряли вкладчики за время политического кризиса?









infobank.by. У белорусов усилились негативные ожидания в отношении экономики и финансов страны и, как следствие, выросли опасения за свои сбережения, размещенные в банках, пишет





Причем у валютных вкладчиков выросли дефолтные опасения – что банковская система в условиях западных санкций, из-за чего в стране может возникнуть дефицит иностранной валюты , заморозит их депозиты.

А у BYN-рублевых – что девальвация BYN-рубля сильно сократит вклады в долларовом эквиваленте (ведь именно в долларах белорусы чаще всего ведут свой личный «бухучет»), и лучше сразу «перелиться» в твердую валюту.





Но девальвация произошла только во второй половине августа, а в дальнейшем, во многом благодаря действиям Нацбанка, курс доллара в стране, хоть и со значительными колебаниями, но в целом стабилизировался и сейчас он даже меньше, чем был сразу после девальвации BYN-рубля.





Так, с момента наибольшего – на пике девальвации в конце августа – сформировавшегося на БВФБ курса (2,6631 BYN/$) по сегодняшний момент (2,6073 BYN/$ на валютных торгах БВФБ 3 марта) доллар в Беларуси подешевел на 2,1%, что означает ревальвацию BYN-рубля в 4,2% годовых.





(А если учесть, что на наличном валютном рынке в конце того августа курсы были еще выше – то процент ревальвации, значит, еще больше).





Однако для тех, кто был в BYN-рублях до девальвации, результат противоположный: с начала августа 2020 года по 3 марта 2021-го доллар подорожал на 7,0%, что соответствует 13,7% годовых.





Для BYN-рублевых вкладчиков это означает, что за период с сентября 2020-го по сегодня они хорошо заработали в долларах – процент ревальвации добавился к процентам по депозитам. А вот для долларовых вкладчиков этот период стал, наоборот, временем реальных потерь, ведь ставки по валютным вкладам меньше процента ослабления доллара к BYN-рублю.





То есть после девальвации выгодными были только срочные BYN-рублевые депозиты: с конца августа по 3 марта проценты прирастили вклад на 6,6%, исходя из официальной средней процентной ставки по всем срочным BYN-депозитам физических лиц и капитализации начисленных процентов. А на вкладах с большей процентной ставкой – доход еще выше.





На долларовых же вкладах BYN-эквивалент $-депозита за это же время уменьшился на 1,25%, так как процент падения курса доллара больше процента доходности любых сегодняшних долларовых вкладов. К этому надо еще добавить инфляционные потери: цены заметно выросли, а $-вклад в BYN-эквиваленте – уменьшился.

В долларовом эквиваленте доход BYN-рублевых вкладчиков за период после августовской девальвации 2020-го и по начало марта 2021-го – еще больше: +8,8% (также исходя из официальной средней ставки по всем срочным BYN-депозитам физлиц, капитализации начисленных процентов, и динамики курса доллара на торгах БВФБ). Благодаря укреплению за этот период BYN‑рубля к доллару на 2,1%.





Долларовые же вклады приросли процентами за эти шесть с небольшим месяцев только на 0,87% (более доходные срочные вклады – безотзывные и на длительный срок – немного больше).





Но если смотреть за период, включающий в себя августовскую девальвацию – с конца июля 2020-го, то динамика выглядит по-другому: на девальвации намного больше выиграли долларовые вкладчики, но затем процентное приращение срочных BYN-вкладов стало «догонять» прекратившийся расти BYN-доход на $-депозитах.





И вот в начале марта цепной (нарастающим итогом, с капитализацией процентов) доход на срочных BYN-депозитах физлиц уже практически «догнал» такой же цепной доход на срочных долларовых вкладах в BYN-рублевом эквиваленте.

Чисто процентами (с их капитализацией) долларовые вкладчики за время с начала августа 2020-го по начало марта 2021-го прирастили свои банковские сбережения на 1,0% (по средней ставке, более доходные – чуть больше).





А BYN-рублевые вкладчики – на 0,5%, выйдя в конце февраля из долларового убытка, который получился еще в августовскую девальвацию. Но те, кто использовал все это время более доходные BYN-вклады (безотзывные) – не только компенсировали девальвационные потери, но и уже вышли в небольшой долларовый «плюс».





Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка, поспособствовавшая валютно-курсовой стабилизации, и сильное, почти вдвое, увеличение доходности срочных BYN-рублевых депозитов физлиц, привели к тому, что августовские девальвационные долларовые потери BYN-вкладчиков к марту 2021-го почти полностью восстановлены.





Долларовые же вкладчики хорошо заработали лишь в самом начале политического кризиса – на девальвации BYN-рубля, но затем «растеряли» свое преимущество над BYN-рублевыми в течение следующих шести месяцев на ревальвации BYN-рубля.





То есть, можно утверждать, что на сегодняшний момент выигравших и проигравших вкладчиков от политического кризиса и связанной с ним девальвации BYN-рубля – уже нет.





А какие будут более выгодными вклады в дальнейшем – BYN-рублевые или долларовые – зависит исключительно от того, насколько быстро будет расти доллар в Беларуси. А это уже, в свою очередь, зависит от политики Нацбанка и наличия в "закромах родины" достаточного количества ЗВР для поддержания курса, а вот с последними, как известно, напряженка.