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В Беларуси отмечают День милиции: история майора Зои Кукушкиной
04.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День милиции. На службе в отделениях есть и женщины. Для одной из них, Зои Кукушкиной, это особенная работа. Почему, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
«Три административных нарушения в состоянии алкогольного опьянения. Что будет? Первая комиссия для направления в ЛТП. Вас об этом предупреждали? Были там? Еще хотите?» – говорит женщина.
ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий. Для тех, кто совершил преступление в нетрезвом состоянии. Зоя Владимировна беседует с каждым задержанным. Пытается понять и помочь. Возможно, дело в ее педагогическом опыте, раньше она преподавала. А сейчас получает сотни теплых слов от тех, кто благодаря ей вернулся к нормальной жизни. Зоя Владимировна считает это главной наградой.
Отец Зои Владимировны – подполковник милиции. Она тоже мечтала о службе. И хотя второй диплом юридический, решилась не сразу. Это было почти 10 лет назад. А недавно получила очередное повышение. Теперь она майор.
На выезды с Зоей Владимировной обычно отправляются коллеги-мужчины. Но она и сама, если понадобится, может
А дома строгий майор милиции становится любящей мамой. У Зои Владимировны пятилетняя дочь.
«Забираю с садика, идем гуляем, общаемся. Выходные также с ребенком. И новая неделя начинается с добра, с хорошего настроения, с какого-то тепла», – признается Зоя Кукушкина.
Вот только в родном городе в отделение ее не взяли – не поверили тогда, что настроена серьезно. Поэтому все эти годы она ездит на службу в соседнее Жодино. Но, говорит, если работа любимая, то где она находится, не так уж и важно.
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Зоя Владимировна беседует с каждым задержанным. Пытается понять и помочь. Возможно, дело в ее педагогическом опыте, раньше она преподавала. А сейчас получает сотни...
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