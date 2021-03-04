В Беларуси отмечают День милиции: история майора Зои Кукушкиной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День милиции. На службе в отделениях есть и женщины. Для одной из них, Зои Кукушкиной, это особенная работа. Почему, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

«Три административных нарушения в состоянии алкогольного опьянения. Что будет? Первая комиссия для направления в ЛТП. Вас об этом предупреждали? Были там? Еще хотите?» – говорит женщина.

ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий. Для тех, кто совершил преступление в нетрезвом состоянии. Зоя Владимировна беседует с каждым задержанным. Пытается понять и помочь. Возможно, дело в ее педагогическом опыте, раньше она преподавала. А сейчас получает сотни теплых слов от тех, кто благодаря ей вернулся к нормальной жизни. Зоя Владимировна считает это главной наградой.

«Выслушать каждую судьбу, у каждого должна быть своя точка зрения. То есть даже у того же семейного дебошира. У каждого своя история в жизни. Проблема в жизни. У кого-то трагедия в семье, кто-то сам виноват. Кто-то от безысходности так живет», – отметила заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Жодинского ГОВД Зоя Кукушкина.

Отец Зои Владимировны – подполковник милиции. Она тоже мечтала о службе. И хотя второй диплом юридический, решилась не сразу. Это было почти 10 лет назад. А недавно получила очередное повышение. Теперь она майор.

На выезды с Зоей Владимировной обычно отправляются коллеги-мужчины. Но она и сама, если понадобится, может уложить преступника приемом. Хотя и говорит, что единоборствами не владеет.

А дома строгий майор милиции становится любящей мамой. У Зои Владимировны пятилетняя дочь.

«Забираю с садика, идем гуляем, общаемся. Выходные также с ребенком. И новая неделя начинается с добра, с хорошего настроения, с какого-то тепла», – признается Зоя Кукушкина.

Вот только в родном городе в отделение ее не взяли – не поверили тогда, что настроена серьезно. Поэтому все эти годы она ездит на службу в соседнее Жодино. Но, говорит, если работа любимая, то где она находится, не так уж и важно.