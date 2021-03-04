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Самый продолжительный мультсериал продлили еще на два сезона. И вы хорошо знаете, о чем речь

04.03.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мультсериал «Симпсоны» продлили на 33 и 34 сезоны. Тем самым «Симпсоны» продолжают удерживать статус самого продолжительного мультсериала в истории телевидения. Об этом сообщает Collider.


Продлением «Симпсонов» на два сезона вперед создатели шоу гарантировали проекту выход как минимум до 2023 года. К тому времени выйдет около 757 серий. Создатель проекта Мэтт Гроунинг довольно весело отреагировал на очередное продление сериала:

— Мы очень рады, что «Симпсонов» снова продлили, планируем большие сюрпризы. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33 раз отметит свой десятый день рождения, — посмеялся над нестареющими героями мультсериала их создатель.

«Симпсоны» — американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии, созданный мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company. «Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории телевидения, непрерывно выходящий с 1989 года. В сентябре 2020 года началась трансляция 32 сезона сериала.

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Мультсериал «Симпсоны» продлили на 33 и 34 сезоны. Тем самым «Симпсоны» продолжают удерживать статус самого продолжительного мультсериала в истории телевидения. Об...
 
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