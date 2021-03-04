Источник материала: Хартия'97

«Всегда готов бороться»: Помпео заявил об участии в президентских выборах вместо Трампа 4.03.2021, 12:17

Майк Помпео

Фото: Reuters

Политик назвал условие своего выдвижения в 2024 году.

Майк Помпео, который возглавлял Госдеп США в администрации президента Дональда Трампа, в эфире телеканала Fox News заявил, что он может баллотироваться на должность главы государства на следующих выборах, сообщает РБК .

Отвечая на вопрос ведущего о том, готов ли он принять участие в выборах в 2024 году, если Трамп откажется бороться за президентское кресло, Помпео сказал: «Я всегда готов бороться».

«Я сильно переживаю за Америку», — добавил он, отметив, что уже «очень давно является частью консервативного движения». «Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов», — уточнил Помпео.

О возможности баллотироваться в президенты в 2024 году Трамп говорил в конце прошлого года сразу после того, как стало известно о его проигрыше на президентских выборах демократу Джо Байдену. Тогда еще действующий президент сказал: «Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года».

Две недели назад Трамп заявил, что пока рано говорить о его намерениях баллотироваться на президентский пост в 2024 году. «Я пока не скажу, но у нас огромная поддержка», — ответил он на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах через четыре года. «Цифры очень хорошие, очень высокие. Я думаю, они выше, чем были до выборов, а они были высокими и во время выборов», — добавил Трамп.

Он отметил, что рост показателей идет, несмотря на попытки выдвинуть ему импичмент со стороны палаты представителей США, где большинство сконцентрировано у демократов. «Допустим, кому-то предъявляют импичмент. Как правило, его показатели пойдут вниз. Они упадут, как сдувшийся шарик», — указал Трамп.

В ночь на 1 марта Трамп, выступая на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде, заявил о том, что его политическая карьера еще не закончилась, а также вновь допустил возможность баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

По его словам, Демократическая партия «решительно проиграет» на следующих президентских выборах и однозначно «потеряет Белый дом через четыре года». Также Трамп вновь повторил утверждение о том, что он не проиграл, а одержал победу на выборах-2020. «Вообще-то они только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — сказал он.

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