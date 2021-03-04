Источник материала: Хартия'97

Забастовка охватывает БМЗ с новой силой 4.03.2021, 12:04

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Еще один сотрудник завода рассказал, почему присоединился к стачке.

Николай Шевцов, сотрудник Белорусского металлургического завода начал забастовку.

На видео, которое опубликовал ТГ-канал «Баста!» , он рассказал о состоянии БМЗ и почему решил уйти в стачку.

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