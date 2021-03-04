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Забастовка охватывает БМЗ с новой силой
Источник материала: Хартия'97
Забастовка охватывает БМЗ с новой силой
Еще один сотрудник завода рассказал, почему присоединился к стачке.
Николай Шевцов, сотрудник Белорусского металлургического завода начал забастовку.
На видео, которое опубликовал ТГ-канал
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Еще один сотрудник завода рассказал, почему присоединился к стачке.
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