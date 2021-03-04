«На неделе корпорат для КГБ и ОМОНа веду!». Денис Дудинский — о своей жизни в Беларуси без Лукашенко

Источник материала: KYKY

Телеведущий Денис Дудинский, который летом 2020-го ушел с госТВ, а осенью того же года отсидел на Окрестина 10 суток, представил , какой будет новая Беларусь. Этот пост настолько трогательный, что мы просто обязаны поделиться им с вами.



«Дорогой друг, в Беларуси наступила весна. На проспекте Быкова в самом центре города зацвели каштаны. На площади Машерова, у красного костёла, в воскресенье поэтические вечера были – Некляев свои стихи читал, пел Войтюшкевич. Мне понравилось. А на «Площади перемен» оппозиция собиралась: человек сто с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко и Прокоповича. Перемен требовали. Каких? Не смогли внятно ответить, говорят: «Вот при Лукашенко такого не было!» А чего «такого» – тоже внятно не объяснили. Смешные такие!



Вчера с самого утра организовал одиночный пикет у Дома правительства. Ну, настроение такое было. Всё утро стоял, а охрана даже стул не вынесла и чай не предложила. Вышел вице-премьер Латушко и час меня расспрашивал, что и зачем. Ну, я ему список вопросов. Ох, не думаю, что из всех моих 28 требований они там выполнят хотя бы 25... В лучшем случае 20. Эти чиновники... Им же плевать на простого человека.

Представляешь, на ВНС президент вышла в народ в туфлях, которые не подходили к серёжкам. Моё доверие к ней сразу упало.

Подумываю на предстоящих выборах рассмотреть другого кандидата.



Была мысль районом отозвать нашего депутата, но он покаялся и всё исправил, а из администрации Президента до сих пор звонят, мол, ну, что, отзывать? А мы им: «Да всё ок, пусть остаётся!» А они нам: «Ну, смотрите, если вдруг не выполнит, мы его вмиг снимем и лишим».



У меня на БТ всё нормально. Председатель Сергей Дорофеев поставил меня в прямой эфир, делаю программу «Политические Дебаты». Устаю дико. Это какой-то ад: коммунисты, оппозиция, правые, левые, зелёные, либералы, демократы, все кричат, что-то доказывают, обвиняют других, власть, весь мир. А эфир-то прямой, нужно это всё вести и модерировать. А представь, когда был телемост с Байденом и Макроном – вообще вешайся.



А ещё! Написал Хижинковой, ну, той, которая пресс-секретарь Президента, что пора бы уже и саму Президента к нам на дебаты в прямой эфир. Она предложила на следующей неделе, а я, блин, не могу – корпорат для КГБ и ОМОНа веду! Перенесла на попозже: хорошая она, понимает.



Кстати, помнишь Димку Кохно, которого в сентябре 2020 за пикет с БЧБ на сутки посадили? Он теперь генпродюсер на БТ. Но, как мне кажется, слишком он в развлекаловку уходит – Depeche Mode уже два раза за год в «Добрай ранiцы, Беларусь!» были, а Земфира вообще чуть ли не каждый месяц. Перебор. Хотим пригласить в эфир Маска, но как-то пока не можем состыковать графики – то он не может, то у нас все студии заняты.



Помнишь соседку бабу Машу? Ну, старенькая такая, 75 лет. Совсем у нее с головой плохо: пошла на курсы вождения и купила «Мини Купер». Хоть и подержанный, 2020 года, но всё равно, это же такие деньжищи! Блин, полгода с пенсии откладывала. Обещала дать покататься.

Поднимают налоги, аж до 5%. Ох, чувствую, что без всеобщей забастовки тут не обойдется.

Премьер-министра поменяли. Представляешь, он по телеку во всеуслышание сказал «ложат»! А министр иностранных дел у нас вообще какой-то безграмотный – путает Past Perfect с Past Simple.



Завтра Вольский и Михалок совместный концерт дают в «Минск-Арене», билеты в первый же день раскупили. Будут делать дополнительный во Дворце Независимости.

На прошлой неделе какое-то возрастное хулиганьё, некто Крапенков и Крубаков пытались сорвать БЧБ с Дома Правительства. Их быстро изловили и влепили по самое не хочу – аж по две базовых. Да, законодательство у нас что-то слишком жестит последнее время. Правда, эти двое там конкретно сопротивлялись, матерились и размахивали незарегистрированной красно-зеленой символикой, но всё равно, две базовых это как-то сурово.



Наконец, отменили визы для беларусов в США! Теперь безвиз у нас в 198 стран мира. Так что, друг мой, жди, скоро увидимся!»