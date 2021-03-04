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Зачем Лукашенко просил у Путина дополнительные Су-30СМ – видео
04.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава государства
"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров", - сказал Лукашенко.
По поводу активности НАТО высказался посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он уверен, что договоренности по нерасширению альянса на Восток уже забыты.
"Все обязательства по нерасширению НАТО на Восток забыты. Я бы сказал растоптаны… Все те замыслы о едином доме от Лиссабона до Владивостока, о которых говорили лидеры ведущих европейских стран еще в 60-70-е годы — забыты", - заявил дипломат.
О нерасширении НАТО на Восток договоренность между СССР и США была достигнута во время переговоров об объединении Германии, но она была устной. Вашингтон об этом говорит так – если бы соглашение имело место, то был бы соответствующий документ.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у российского коллеги Владимира Путина дополнительно истребители Су-30СМ. Для чего это нужно – смотрите на видео.
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