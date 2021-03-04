ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зачем Лукашенко просил у Путина дополнительные Су-30СМ – видео

04.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава государства назвал причину – это активность НАТО. Самолеты альянса регулярно устраивают провокации у границ Союзного государства, соответственно наличие достаточного количества современных истребителей поможет защитить безопасность.

"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров", - сказал Лукашенко.

По поводу активности НАТО высказался посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он уверен, что договоренности по нерасширению альянса на Восток уже забыты.

"Все обязательства по нерасширению НАТО на Восток забыты. Я бы сказал растоптаны… Все те замыслы о едином доме от Лиссабона до Владивостока, о которых говорили лидеры ведущих европейских стран еще в 60-70-е годы — забыты", - заявил дипломат.

О нерасширении НАТО на Восток договоренность между СССР и США была достигнута во время переговоров об объединении Германии, но она была устной. Вашингтон об этом говорит так – если бы соглашение имело место, то был бы соответствующий документ.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у российского коллеги Владимира Путина дополнительно истребители Су-30СМ. Для чего это нужно – смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем закончилась история учительницы из Чечерска, которая ударила школьника о парту?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by