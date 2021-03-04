Зачем Лукашенко просил у Путина дополнительные Су-30СМ – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава государства назвал причину – это активность НАТО. Самолеты альянса регулярно устраивают провокации у границ Союзного государства, соответственно наличие достаточного количества современных истребителей поможет защитить безопасность.

"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров", - сказал Лукашенко.

По поводу активности НАТО высказался посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он уверен, что договоренности по нерасширению альянса на Восток уже забыты.

"Все обязательства по нерасширению НАТО на Восток забыты. Я бы сказал растоптаны… Все те замыслы о едином доме от Лиссабона до Владивостока, о которых говорили лидеры ведущих европейских стран еще в 60-70-е годы — забыты", - заявил дипломат.

О нерасширении НАТО на Восток договоренность между СССР и США была достигнута во время переговоров об объединении Германии, но она была устной. Вашингтон об этом говорит так – если бы соглашение имело место, то был бы соответствующий документ.