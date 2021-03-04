Вызывай милицию – непростые будни сельского участкового

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Откройте, это милиция!" - от такой фразы порой даже законопослушному гражданину может стать не по себе. Но, как утверждают сами правоохранители, попросту в дома и квартиры граждан они никогда не стучатся. Только по особым случаям.

Вообще к сотрудникам правоохранительных органов в обществе сформировалось полярное отношение. Одни милиционеров уважают, ценят, благодарят. Другие - относятся к людям в форме с презрением, держат на них обиду и винят во многих бедах. Как бы то ни было, профессия милиционера нужная и отнюдь непростая. Без органов правопорядка не обходятся ни в одной стране.

Корреспондент Sputnik пообщался с сотрудником милиции. Поздравил его с профессиональным праздником. А заодно узнал, как молодому специалисту работается в органах внутренних дел, чего больше всего боится участковый, и что он думает об акциях протеста в августе, которые прошли по всей стране минувшим летом.

Я в милицию пойду…

Все детство и юность Артем Мирончик провел в Старых Дорогах. Там его родина, дом родной. Еще в школе решил, что нужно идти работать в органы внутренних дел.

"К нам тогда в классы приходили сотрудники из местной милиции, рассказывали о службе. Своего рода агитация была, нужны ведь молодые кадры. Мне понравилась идея. И уже после окончания 11-го класса поступил в Академию МВД. Выбрал следственно-экспертный факультет, специализация - административно-правовая деятельность. Кстати, я еще 5 лет отучился, это был последний выпуск, сейчас на сотрудников милиции нужно учиться 4 года", - рассказывает наш герой.

© Sputnik Денис Кошелев Поначалу в милиции было непросто, признается участковый

Сегодня он в звании старшего лейтенанта милиции - участковый инспектор отделения охраны и профилактики правопорядка Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД. Нашему герою 25 лет. На службе уже три с половиной года. И о том, что выбрал работу милиционера, молодой человек совсем не жалеет.

"Было непросто в милиции. Но человек ко всему привыкает. Влился в работу. Стало все понятно. В первые месяцы работы меня беспокоило то, что все услышанное ранее в Академии милиции, теперь нужно было применять на практике. Протоколы не умел писать, но потом все освоил. Пошел в люди, там стал разговаривать с ними. И это мне помогло", - делится Мирончик впечатлениями от службы.

Авторитет в милиции надо заслужить

За участковым Артемом Мирончиком закреплена большая территория - весь Самохваловичский сельский совет. Проживает здесь около трех с половиной тысяч человек. В первое время, рассказывает собеседник, многие его не воспринимали как участкового. Видели, что совсем молодой. "Зеленый", как говорят. На замечание могли и отмахнуться - мол, не дури голову. Сегодня, признается Артем, отношение совсем другое.

"Силой заставили уважать?" - иронизируем.

"Тут силой не заставишь. Пришлось разговаривать с людьми. Завоевывать авторитет службой, поступками", - объясняет участковый.

© Sputnik Денис Кошелев Самохваловичи "закреплены" за участковым Мирончиком

Контингент непростой

В основном приходится работать с местными жителями: участковый методично объезжает район, заходит по нужным адресам.

Некоторые стоят на профилактическом учете - с ними нужно периодически встречаться. И это не только алкоголики. Есть и те, кто отбывает арест по месту жительства, скандалисты и дебоширы.

Артем признается, что работы у участковых всегда много. И персонажи самые разнообразные попадаются.

"Но здесь люди проще, нежели в Минске. Городские тяжелее, что ли? А тут все на доверии и конфликтов особо нет. Те, кто состоит на учете, они знают, что их проверяют сотрудники, контролируют, потому слушаются в основном. Ибо если нет - значит дополнительные меры будут приняты", - поясняет участковый Мирончик.

По его словам, самое тяжелое в его работе - это смотреть на то, как люди спиваются, как ведут аморальный образ жизни. А ведь у многих пьющих есть маленькие дети. И это огорчает, конечно. И психологически бывает непросто.

Но многие исправляются. Понимают, что совершили ошибки. А потом благодарят за то, что наставил на пусть истинный.

"И в друзья напрашиваются. Но у участкового друзья все, можно сказать. Для всех открыты, ко всем относимся пониманием. А по большому счету - это служба. И никаких особых отношений здесь быть не может", - рассказывает молодой участковый.

Штрафы за хулиганство

Штрафы милиционеру приходится выписывать. Хулиганов хватает. Мелкие хищения, драки, брань. Нарушают порой закон и те, кто на учете состоит.

"Пьющие приходят в сельский магазин – опохмелиться. Но денег-то нет, а выпить хочется. Берут алкоголь с прилавка и уходят. Местных находим быстро, знаем же их всех. Разбираемся. Но рядом ведь столица - бывает, что и долго ищем нарушителей, устанавливаем личность. Вообще хулиганы из Минска доставляют неприятности. Приедут, устроят дебош, бытовую драку, и назад к себе домой", - делится герой.

О внутренних страхах милиционера и убийстве

Участковый рассказывает, что его работа непредсказуема. Во всех отношениях. Порой приходится и допоздна оставаться, и выходить на службу раньше времени.

Последний случай - когда в Гатово потерялся ребенок . Подключили к поиску весь район. Искала и милиция, и спасатели, и отряд "Ангел".

Ребенка в итоге нашли. Участковый признается, что в такие моменты понимаешь: все не зря, служба приносит пользу.

Есть у молодого милиционера и свои страхи: "Идешь на работу и думаешь: хоть бы не было убийства. Потому что если будет убийство среди тех, кто на учете у меня, то фактически я буду виноват. Скажут, что не досмотрел, упустил, недоработал. Могут последовать и дисциплинарные наказания".

В работе старшего лейтенанта Мирончика все же был случай, когда на участке совершили убийство. Мужчина в одной из деревень расправился со своей сожительницей.

"Меня вообще это повергло в шок, потому что я только начинал работать участковым. Да, понимал, что рано или поздно такое случается. Сейчас мужчина, который совершил убийство, отбывает наказание в тюрьме. Но что меня еще потрясло в этой ситуации - эти люди не были пропащими. Да, состояли на учете, но исправлялись", - вспоминает тот случай милиционер.

"Приходилось ли применять оружие на практике?" - интересуемся.

"Табельное оружие есть, да. Пистолет Макарова. Но я его не применял никогда. Слава богу. Мы даже физическую силу стараемся не применять. Все вопросы вполне решаются при беседе. Можем настойчиво поговорить. Но сила - крайний случай", - поясняет участковый Мирончик.

© Sputnik Денис Кошелев Табельное оружие у участкового есть, однако применять его пока не приходилось. Физическую силу в решении сложных вопросов Мирончик также старается не использовать.

Домашнее насилие

Эта тема касается многих белорусских семей. Увы, понятие "бьет - значит любит" еще живет в головах многих людей. Терпят, страдают, боятся. Чего делать не нужно, говорит Артем.

"Звонят в милицию, вызывают. Мы выезжаем в семьи. А заявление порой писать не хотят. Вдруг просыпается жалость к сожителям своим. Или думают: мол, будет хуже. Многих женщин приходится вызывать на беседу. Объяснять. Потому что по профессиональному опыту понимаем, к чему это может привести. Но бывает так, что и пишут заявления. Тогда нарушителя забираем. Ему дают "сутки", - рассказывает милиционер.

Насилие, к слову, бывает не только физическое. Психологические страдания - тоже насилие. Узнают в милиции про такие случаи по-разному. От соцработников, от звонков самих потерпевших, соседей. А жертвами абьюзеров бывают не только жены.

Участкового благодарят

Светлана Михайловна - жительница агрогородка Самохваловичи. По факту это обычный поселок, которых в Беларуси тысячи. И проблем здесь не меньше, чем где-либо в другом месте.

© Sputnik Денис Кошелев Участковый периодически навещает Светлану Михайловну

Участковый Артем приезжает к пожилой женщине. Проведать и заодно узнать, как дела у ее сына. Долгое время мужчина пил. И на этом фоне устраивал дома дебоши. Но потом закодировался.

"Помогла кодировка и Артем Викторович тоже помог. Видать, настоятельно просил. И у того что-то в голове щелкнуло. Беседы, может, помогли. И вот сын теперь не пьет, а сейчас в Москве на заработках. Буянил, не бился, но скандалил", - говорит Светлана Михайловна.

Рады участковому и сотрудники сельского совета. Говорят, без него было бы гораздо труднее.

"У нас при сельсовете есть комиссия общественной охраны, которую я возглавляю, так вот мы работаем с разного рода нарушителями. Это в том числе и неблагополучные семьи. Мы к ним в дом без участкового не можем зайти, потому что всякие люди есть. А наша обязанность - помочь всем. И работу ищем, и беседы проводим, и отправляем на лечение", - рассказывает ведущий специалист Самохваловичского сельского совета Ирина Таращик.

Слово "мент" не обижает

На службе бывает всякое, признается Артем. И нарушители дерзкие попадаются. Могут хамить. Говорит, что и "ментом" его называли. Но такие выражения его не оскорбляют.

"Слово "мент" меня не обижает, потому что я таковым себя не считаю. Это неприятно слуху, но если ты не относишь себя к таким людям, то это не должно задевать. Я считаю себя сотрудником органов внутренних дел", - отмечает он.

По его мнению, отношение к работникам милиции у общества разное. Одни с уважением относятся, потому что уверены - милиционеры делают полезную работу. Другие - на негативе. Особенно пренебрежительны заядлые нарушители.

"Хотелось бы большего понимания от людей, что если пришла милиция, то не просто так. А, значит, кому-то нужна наша помощь. И если мы пришли – помощь будет оказана. Многие не представляют вообще того, как работает милиция", - поясняет Мирончик.

© Sputnik Денис Кошелев Многие не представляют, как работает милиция на самом деле, уверяет участковый

Акции протеста в сельсовете

После выборов президента в августе акции протеста прокатились по всей стране. Были митинги и в Смолевичском сельсовете. Артем вспоминает, что это было непростое время для всех.

"Много где выходили люди. Сеница, Гатово, Прилуки, Михановичи. И у меня в сельсовете были тоже. Стояли вдоль дороги в Смолевичах на въезде. Ну, я просил разойтись. Предупреждал, сразу никого не задерживали. А потом были и задержания. Кто-то штраф в суде получил, кто-то сутки", – рассказывает участковый.

"Не жалко было людей задерживать?" - спрашиваем.

"Знаете, при задержании говорили – у тебя есть родители, дети. Как ты будешь с ними общаться? Но каждый делает свою работу. Я понимал, что есть закон. Люди совершили административные правонарушения, и они должны быть привлечены к ответственности", – отмечает милиционер.

С его слов, служба в милиции никак не отражается на его общении с друзьями.

"Есть среди друзей и те, кто служит, и те, кто вообще не работает в этой сфере. Никто со мной после августа не перестал общаться. Со всеми друзьями, приятелями остались хорошие отношения, все отнеслись с пониманием", – говорит он.

Уйти из милиции?

По признанию нашего собеседника, ему хотелось уйти из милиции, но было это только в первые месяцы службы.

"Когда только начинал. Но мне коллеги многое рассказали, научили. Коллектив у нас хороший. И вот даже сейчас молодые ребята приходят – мы им помогаем. Объясняем, что им непонятно. Главное в нашем деле – планировать свое время. Как только расставляешь приоритеты – сразу становится легче, и время на личную жизнь появляется", – объясняет Артем.

Сегодня молодой человек женат, с супругой проживает в арендной квартире в Мачулищах, жилье выдали по службе. В свободные от работы часы старается гулять на улице, с женой посещает театры в Минске, смотрят кино.

"В кинотеатре в последний раз смотрел "Марвел", – уточняет Артем.

"А ужасы любите?", – любопытствуем.

"Ужасы стараюсь не смотреть. Их и без кино хватает. Смотрю комедии больше, хотя их тоже в жизни немало", – смеется тот.

О мечте

У Артема Мирончика, как и у любого человека, есть своя мечта в профессии.

"Чтобы в обществе было полное взаимопонимание. Ни скандалов в семьях, ни ругани. Но даже если что-то случится – чтобы с милицией этот вопрос можно было решить мирно", - рассуждает он.

"А генералом стать хотите?" – спрашиваем напоследок.

"Что за сотрудник милиции, который не хочет быть генералом? Ну, хотя бы подполковником можно. Хотя и сейчас я вполне доволен работой. Для своего возраста я имею то, что планировал. А дальше - это уж как стараться. Буду стремиться - тогда все получится", - говорит участковый.