«Новый мем — синей жопой спасли страну!»

Источник материала: Салiдарнасць

BYPOL опубликовал аудиозапись с голосом человека, похожим на голос Юрия Караева. Инициатива утверждает, что это прощальное обращение экс-министра внутренних дел сотрудникам ГУБОПиК.





Так выглядел один из пациентов Больницы скорой медицинской помощи в Минске. Мужчина оказался на больничной койке после избиения силовиками в августе

Сам Юрий Караев на момент публикации никак не прокомментировал эту запись.

Приводим речь, опубликованную на Ютубе, полностью:

— Мы во многом не угадали. Мы действительно, как все говорят: генералы готовятся к старой войне, готовились к такому, что как в 10-м году. Это ошибка. И войска, и ОМОН к этому готовили.

Жизнь показала совсем другое: жизнь показала, что все те площади и их разгон и на этом разошлись — уже нет. Противник другой: он более маневренный, он одновременно бьет во всех местах. Причем не только по месту, но и по тематике, и больше всего в информационном пространстве. Растаскивает нас по времени, по заводам, по вузам. И вот у вас на все хватило сил.

И я скажу так: вот эти вот первые четыре дня, когда группы «атаки», о которых знает уже президент, вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну. Перевели это уже в более затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться. Уже нападать самим и, в конце концов, перейти не только с непосредственным там захватом: превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника.

Вот как в Чечне, да. Пока большие массы солдат, там, действуя бригадами, отбивались от мелких укусов снайперов, гранатометчиков противника, все шло в неправильную сторону. Как только группы спецназа по 15 человек стали находить боевиков в их лагерях, да, и у тех земля под ногами загорелась. Их родная, кстати, земля. А русские солдаты их гоняли на своей земле. Только уже не солдаты, а спецназовцы типа вас. И тогда и смогли переломить ход чеченской войны.

И здесь у нас так же. Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать, и мы уже с остальными органами национальной безопасности — с комитетом, с армией, погранвойсками — их преследуем. И они уже бегают от нас.

Я вот чем больше думаю обо всем этом (неразборчиво далее – прим. С»)…

…И туповатый, и недалекий в большинстве своем. Вот правильно говорят: «жирные обыватели». Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и даже спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они, сука, не читают. У них потребности ограничены — их личное благосостояние.

Потом они начинают размышлять от скуки, какой могла бы быть страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся журналистами и политологами, телеграм-каналами.

Сами они ни анализировать, ни думать не всегда умеют. Не государевы они люди! А мы с вами государевы, которые на обеспечение этого населения – его величества обывателя — работаем. Они не благодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся и когда они похудеют до костей и вспомнят, какая была страна. А может, проанализируют, кто ее выбирал.

Так и хочется дать им попробовать этого. Ну, суки, ешьте! Но потом же назад ничего не вернешь! Не имеем права мы им дать попробовать сравнение, как могло бы быть.

Еще раз вам спасибо! Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну, и особенно если вам: все бросайте и находите эту тварь и убирайте! Вот мое вам такое наставление. Спасибо вам! (Звучат аплодисменты – прим. «С»).

…Я сегодня когда ответное слово говорил главе государства, ну, решил не по протокольному и говорю. Он упомянул про новый, как он там называется? Антикризисное управление? (Неразборчиво – прим. «С»).

…После Координационного совета я говорю: «Товарищ президент, вспомнил фильм «Корона Российской империи», где в Париже два царя делили корону Российской империи. Их тоже поддерживали буржуазные, западные спонсоры. Целую операцию (неразборчиво – прим. «С») …нужно было украсть корону Российской империи. И четыре чекиста — неуловимые мстители, вот такие, как вы, не позволили им этого сделать». А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал: «Хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество». И я говорю: «Новый мем — синей жопой спасли страну!» До свидания! (Аплодисменты – прим. «С»).