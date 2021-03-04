Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госдолг Беларуси побил рекорд за все время наблюдений Но до развитых стран нам еще далеко. Это хорошо или плохо?

При этом внешний госдолг упал до 18,3 млрд долларов, сократившись на 0,3 млрд. А вот внутренний составил 11,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года (за один месяц) на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%, сообщили в Минфине.Такой объем госдолга в рублевом эквиваленте стал максимальным за весь период ведения статистики. Предыдущий рекорд был отмечен 1 ноября 2020 года, когда госдолг составлял 57,9 млрд BYN.По состоянию на 1 февраля госдолг Беларуси достиг 38,2% ВВП. Аналогичные показатели были в кризисном 2016 году, сообщает banki24.by.Однако, если считать по методике МФВ, то в госдолг надо включать еще и госгарантии. Тогда белорусский госдолг составляет 67,9 млрд рублей или 43,4% от ВВП.Напомним, госбюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом Br4 млрд, или 2,6% к ВВП. Доходы бюджета оцениваются на уровне Br23,3 млрд, расходы — Br27,3 млрд. Но это еще оптимистичный прогноз.