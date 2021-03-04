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Госдолг Беларуси побил рекорд за все время наблюдений
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
При этом внешний госдолг упал до 18,3 млрд долларов, сократившись на 0,3 млрд. А вот внутренний составил 11,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года (за один месяц) на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%, сообщили в Минфине.
Такой объем госдолга в рублевом эквиваленте стал максимальным за весь период ведения статистики. Предыдущий рекорд был отмечен 1 ноября 2020 года, когда госдолг составлял 57,9 млрд BYN.
По состоянию на 1 февраля госдолг Беларуси достиг 38,2% ВВП. Аналогичные показатели были в кризисном 2016 году, сообщает banki24.by.
Однако, если считать по методике МФВ, то в госдолг надо включать еще и госгарантии. Тогда белорусский госдолг составляет 67,9 млрд рублей или 43,4% от ВВП.
Напомним, госбюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом Br4 млрд, или 2,6% к ВВП. Доходы бюджета оцениваются на уровне Br23,3 млрд, расходы — Br27,3 млрд. Но это еще оптимистичный прогноз.
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