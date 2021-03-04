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Российский рубль упал с максимума за полгода утром 4 марта, доллар дорожает

04.03.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль упал с максимума за полгода утром 4 марта, доллар дорожает
Иллюстративное фото
04.03.2021


Утром в четверг на БВФБ белорусский рубль начал укрепляться. Под раздачу попали евро и российский рубль. Валютная корзина подешевела на 0,22%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:24:

Курс доллара подрос лишь 0,0001 BYN до 2,6074 BYN/USD. Предыдущие два дня курс доллара существенно колеблется. Во вторник он подскочил сразу на 0,0215 BYN до максимума за 25 дней, затем в среду упал на 0,0161 BYN.

Курс евро упал на 0,0094 BYN до 3,1435 BYN/EUR. За предыдущие два дня евро успел подорожать на 0,0122 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,01116 BYN до 3,5337 BYN/100 RUB.

За предыдущие шесть торговых сессий сотня российских рублей подорожала на 0,0598 BYN до максимума за 182 дня — ровно за полгода.

Московская биржа


Сегодня утром на валютной бирже в Москве за один доллар предлагали 73,87 российских рублей, а за один евро — 89,04 российских рублей.

Российский рубль немного подешевел к доллару и евро, если сравнивать со значениями сутки назад.
 
 
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Курс российского рубля снизился на 0,01116 BYN до 3,5337 BYN/100 RUB.
 
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