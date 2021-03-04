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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рубль упал с максимума за полгода утром 4 марта, доллар дорожает Курс российского рубля снизился на 0,01116 BYN до 3,5337 BYN/100 RUB.

04.03.2021Утром в четверг на БВФБ белорусский рубль начал укрепляться. Под раздачу попали евро и российский рубль. Валютная корзина подешевела на 0,22%.По даннымпо состоянию на 10:24:Курс доллара подрос лишь 0,0001 BYN до 2,6074 BYN/USD. Предыдущие два дня курс доллара существенно колеблется. Во вторник он подскочил сразу на 0,0215 BYN до максимума за 25 дней, затем в среду упал на 0,0161 BYN.Курс евро упал на 0,0094 BYN до 3,1435 BYN/EUR. За предыдущие два дня евро успел подорожать на 0,0122 BYN.Курс российского рубля снизился на 0,01116 BYN до 3,5337 BYN/100 RUB.За предыдущие шесть торговых сессий сотня российских рублей подорожала на 0,0598 BYN до максимума за 182 дня — ровно за полгода.Сегодня утром на валютной бирже в Москве за один доллар предлагали 73,87 российских рублей, а за один евро — 89,04 российских рублей.Российский рубль немного подешевел к доллару и евро, если сравнивать со значениями сутки назад.