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Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев
Источник материала: UDFУмер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях. Несколько лет он боролся с серьёзным заболеванием.
— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца, — говорится в сообщении.
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Несколько лет он боролся с серьёзным заболеванием.
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