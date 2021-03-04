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Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев

04.03.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях. Несколько лет он боролся с серьёзным заболеванием.

Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев

— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца, — говорится в сообщении.
 
 
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Несколько лет он боролся с серьёзным заболеванием.
 
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