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«На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в Беларуси мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами. При этом функция не включена по умолчанию, и пользователь сам решает, хочет ли он полностью запретить звонки от незнакомых ему людей в Viber или оставить такую возможность», — отметила Анна Мигаль, старший директор по развитию Rakuten Viber.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Viber появилась функция, которая должна защитить белорусов от звонков мошенников В мессенджере появилась функция «Защита от лишних звонков».

В мессенджере появилась функция «Защита от лишних звонков», при активации которой пользователь не будет получать уведомления о звонках с номеров, не входящих в его список контактов. Об этом сообщает пресс-служба компании.Новая функция доступна в последней версии Viber для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Чтобы активировать функцию, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков».После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. Информация об этих звонках будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы». Так, пользователи не пропустят ничего важного и смогут перезвонить при необходимости.Беларусь стала одной из первых стран, в которых запущена эта опция. На данный момент функция «Защита от лишних звонков» доступна на устройствах на базе Android и iOS, а также на компьютерной версии приложения.