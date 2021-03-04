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«Находите эту тварь и убирайте»: в Сеть попала напутственная речь сотрудникам, предположительно, экс-главы МВД Караева

04.03.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Находите эту тварь и убирайте»: в Сеть попала напутственная речь сотрудникам, предположительно, экс-главы МВД Караева
Юрий Караев. Кадр из видео
Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой зафиксирована речь человека, голос которого очень похож на голос бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

В инициативе утверждают, что на записи прощальная речь экс-министра к сотрудникам ГУБОПиК.

В речи человек говорит о том, что силовики спасли страну.

— И перевели это уже в более такое затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться.

Также на записи человек называет силовиков «государевыми людьми», а несогласных с властями «жирными обывателями».

— Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление, — говорит голос.

Упоминает человек на записи и Александра Лукашенко.

— А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество. И я говорю: «Новый мем: синей жопой спасли страну!»

К сожалению, получить комментарий по поводу записи в МВД не удалось. Как только он появится, мы его опубликуем.

Юрий Караев занимал пост главы МВД с июня 2019 года по октябрь 2020 года. 29 октября прошлого года новым министром внутренних дел был назначен Иван Кубраков, а Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области.
 
 
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