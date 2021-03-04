Источник материала: UDF



Юрий Караев. Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Находите эту тварь и убирайте»: в Сеть попала напутственная речь сотрудникам, предположительно, экс-главы МВД Караева Юрий Караев занимал пост главы МВД с июня 2019 года по октябрь 2020 года.

В инициативе утверждают, что на записи прощальная речь экс-министра к сотрудникам ГУБОПиК.В речи человек говорит о том, что силовики спасли страну.— И перевели это уже в более такое затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться.Также на записи человек называет силовиков «государевыми людьми», а несогласных с властями «жирными обывателями».— Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление, — говорит голос.Упоминает человек на записи и— А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество. И я говорю: «Новый мем: синей жопой спасли страну!»К сожалению, получить комментарий по поводу записи в МВД не удалось. Как только он появится, мы его опубликуем.занимал пост главы МВД с июня 2019 года по октябрь 2020 года. 29 октября прошлого года новым министром внутренних дел был назначен, а Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области.