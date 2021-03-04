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«Находите эту тварь и убирайте». Человек с голосом, похожим на голос Караева, говорит о работе силовиков во время протестов

04.03.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инициатива ByPOl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, 4 марта опубликовала на своем YouTube-канале аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос экс-главы МВД Юрия Караева, говорит о протестах в Беларуси и действиях правоохранительных органов в борьбе с ними.

«Находите эту тварь и убирайте». Человек с голосом, похожим на голос Караева, говорит о работе силовиков во время протестов

Утверждается, что запись была сделана во время прощального обращения Караева к сотрудникам ГУБОПиК (его сняли с должности министра 29 октября 2020 года).

По словам человека на записи, изначально силовики готовились к протестам, аналогичным тем, которые были в Беларуси в 2010 году, однако в 2020 году они не закончились после разгона. «Противник другой. Он более маневренный. Он одновременно бьет во всех местах, причем не только по месту, но и по тематике, и больше всего в информационном пространстве. Растаскивает нас по времени, по заводам, по вузам. И вот у вас на все хватило сил», — отметил он.

Выступающий заявил, что после того, как силовики «спасли страну» и «перевели это уже в более затяжное, но все же более спокойное русло», у них появилась возможность «одуматься, планировать, а не просто отбиваться, нападать самим, в конце концов перейти к захватам превентивным... и к преследованию противника».

Человек на записи сравнивает ситуацию в Беларуси с войной в Чечне. По его словам, когда русские солдаты отбивались от «мелких укусов снайперов, гранатометчиков противника, все шло в неправильную сторону», но ход войны переломился, когда группы спецназа начали находить боевиков в их лагерях. «И здесь у нас так же. Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать, и мы уже с остальными органами национальной безопасности — с Комитетом [госбезопасности], с армией, погранвойсками — их преследуем. И они уже бегают от нас», — заявил он.

Определенную группу людей (вероятно, речь идет о протестующих) человек на записи называет «туповатыми и недалекими». «Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они не читают. У них потребности ограничены — их личное благосостояние. Потом они начинают размышлять от скуки, какой могла быть страна. Они легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы преподносятся журналистами, политологами, телеграм-каналами», — заявил он.

Себя и своих собеседников человек на записи называет «государевыми людьми», которые работают «на обеспечение этого населения».

В качестве напутствия он говорит аудитории: «Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот такое мое вам наставление».

В МВД пока не комментируют опубликованную аудиозапись, но обещали сделать это в течение дня.

 
 
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Инициатива ByPOl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, 4 марта опубликовала на своем YouTube-канале аудиозапись, где человек с голосом, похожим...
 
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